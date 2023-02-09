Волны на Марсе. Curiosity нашел следы древнего озера на одной из гор Красной планеты (фото)

Ученые удивились, что в месте, которое не предполагало наличие воды, марсоход обнаружил признаки ее существования в далеком прошлом.

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Во время своего исследования кратера Гейла на Марсе марсоход Curiosity наткнулся на горные породы, которые были изменены волнами древнего озера миллиарды лет назад. Ученые считают, что это самое лучшее доказательство того, что в далеком прошлом Красная планета была покрыта морями, реками и озерами из жидкой воды, пишет ScienceAlert.

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Для ученых новое открытие марсохода стало приятной неожиданность, ведь до этого они считали, что в данном регионе не должно было быть никакого озера. По словам Ашвина Васавада из Лаборатории реактивного движения NASA, то, что марсоход Curiosity обнаружил горные породы, которые были изменены волнами воды в древнем озере является самым лучшим свидетельство того, что Марс покрывали водные объекты, за всю 11-летнюю миссию космического аппарата.

[ + – ] Миллиарды лет назад волны древнего озера изменили структуру отложений на его дне. Со временем отложения превратились в камни с волнистой текстурой, которые являются самым ярким свидетельством волн и воды, которые когда-либо находил марсоход Curiosity Фото: NASA

Марсоход, который изучает кратер Гейла на Марсе и подножие его самой высокой горы Эолида (ее высота больше 5 км) с 2012 года, прислал на Землю потрясающие изображения поверхности планеты, на которых видны волнистые узоры, оставленные водой озера миллиарды лет назад.

Марсоход Curiosity раньше уже находил свидетельства того, что в кратере Гейла существовали озера из жидкой воды благодаря соленым минералам, которые остались на поверхности после высыхания водоема. Но настолько убедительных доказательств существования воды на поверхности Марса аппарат еще не видел.

[ + – ] Марсоход Curiosity использовал свою камеру Mastcam, чтобы запечатлеть эту панораму поверхности Марса. Рифленые текстуры горных пород, найденные в этой области, являются самым ярким свидетельством того, что марсоход обнаружил признаки существования воды и волн в древнем прошлом Марса Фото: NASA

"Еще более удивительным это отрытые делает тот факт, что мы считали, что в этом районе не должно было быть водоема. Ведь возраст местных пород указывает на то, что они сформировались тогда, когда Марс уже превращался в засушливую планету", — говорит Васавада.

Структуры, измененные водой, марсоход обнаружил у подножия горы Эолида. Аппарату также удалось обнаружить камни, которые смыло водными оползнями в долину рядом с горой. Ученые считают, что эта гора в далеком прошлом была покрыта реками и ручьями из жидкой воды.

[ + – ] На дне этой долины находится насыпь из камней, которые, как полагают ученые, были снесены туда водными оползнями миллиарды лет назад Фото: NASA

По словам Васавада, камни, которые смыло водой являются решающим доказательством в пользу того, что Марс когда-то был похож га Землю. То есть здесь было много водоемов, более теплый и влажный климат.

По словам ученых, гора Эолида представляет собой "марсианскую шкалу времени", ведь самые старые горные породы находятся внизу, а самые молодые – ближе к ее вершине. Изучение этой горы дает возможность понять эволюционный путь Марса от планеты, похожей на Землю, до холодной и пустынной планеты, которой Марс является сегодня.

Наличие большого количества воды на Марсе миллиарды лет назад говорит о том, что здесь потенциально могла появится и эволюционировать микробная жизнь. И скорее всего, как считают ученые, признаки ее существования даже через такой огромный период времени все еще можно здесь обнаружить.

В частности, поиском внеземных микроорганизмов или следов их присутствия занимается другой марсоход NASA – Perseverance. Он находится на расстоянии в несколько тысяч километров от Curiosity в кратере Езеро.

Фокус уже писал о том, что данный космический аппарат уже приготовил к отправке на Землю 10 емкостей с образцами местных горных пород. Теперь осталось только дождаться реализации специальной миссии NASA и Европейского космического агентства, в рамках которой эти образцы будут доставлены на нашу планету. Но произойдет это не раньше начала 2030-х годов.

Также Фокус писал о том, что марсоход Perseverance, который также занимается изучением атмосферы Марса и его облаков, сделал серию изображений утреннего неба Красной планеты. В частности, на фото можно увидеть восход Солнца на Марсе.