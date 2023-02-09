Хвилі на Марсі. Curiosity знайшов сліди стародавнього озера на одній із гір Червоної планети (фото)

Вчені здивувалися, що в місці, яке не передбачало наявність води, марсохід виявив ознаки її існування у минулому.

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Під час дослідження кратера Гейла на Марсі марсохід Curiosity наткнувся на гірські породи, які були змінені хвилями стародавнього озера мільярди років тому. Вчені вважають, що це найкращий доказ того, що в далекому минулому Червона планета була вкрита морями, річками та озерами з рідкої води, пише ScienceAlert.

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Для вчених нове відкриття марсохода стало приємною несподіванкою, адже до цього вони вважали, що в цьому регіоні не повинно бути озера. За словами Ашвіна Васавада з Лабораторії реактивного руху NASA, те, що марсохід Curiosity виявив гірські породи, які були змінені хвилями води в стародавньому озері, є найкращим свідченням того, що Марс покривали водні об'єкти за всю 11-річну місію космічного апарату.

[ + – ] Мільярди років тому хвилі стародавнього озера змінили структуру відкладень на дні. Згодом відкладення перетворилися на камені з хвилястою текстурою, які є найяскравішим свідченням хвиль і води, які будь-коли знаходив марсохід Curiosity Фото: NASA

Марсохід, який вивчає кратер Гейла на Марсі та підніжжя його найвищої гори Еоліда (її висота понад 5 км) з 2012 року, надіслав на Землю чудові зображення поверхні планети, на яких видно хвилясті візерунки, залишені водою озера мільярди років тому.

Марсохід Curiosity раніше вже знаходив свідчення про те, що в кратері Гейла існували озера з рідкої води завдяки солоним мінералам, які залишилися на поверхні після висихання водойми. Але так переконливих доказів існування води на поверхні Марса апарат ще не бачив.

[ + – ] Марсохід Curiosity використав свою камеру Mastcam, щоб сфотографувати цю панораму поверхні Марса. Рифлені текстури гірських порід, знайдені в цій області, є найяскравішим свідченням того, що марсохід виявив ознаки існування води та хвиль у стародавньому минулому Марса. Фото: NASA

"Ще дивовижнішим це відкриті робить той факт, що ми вважали, що в цьому районі не мало бути водойми. Адже вік місцевих порід вказує на те, що вони сформувалися тоді, коли Марс уже перетворювався на посушливу планету", — каже Васавада.

Структури, змінені водою, марсохід виявив біля підніжжя Еолідової гори. Апарату також вдалося виявити каміння, яке змило водними зсувами в долину поряд із горою. Вчені вважають, що ця гора в давнину була вкрита річками та струмками з рідкої води.

[ + – ] На дні цієї долини знаходиться насип із каміння, яке, як вважають учені, було знесено туди водними зсувами мільярди років тому. Фото: NASA

За словами Васавада, каміння, яке змило водою, є вирішальним доказом на користь того, що Марс колись був схожий на Землю. Тобто тут було багато водойм, тепліший і вологіший клімат.

За словами вчених, гора Еоліда є "марсіанською шкалою часу", адже найстаріші гірські породи знаходяться внизу, а наймолодші — ближче до її вершини. Вивчення цієї гори дає можливість зрозуміти еволюційний шлях Марса від планети, схожої на Землю, до холодної та безлюдної планети, якою Марс є сьогодні.

Наявність великої кількості води на Марсі мільярди років тому говорить про те, що тут потенційно могло з'явитися та еволюціонувати мікробне життя. І швидше за все, як вважають науковці, ознаки його існування навіть через такий величезний період часу все ще можна знайти.

Зокрема, пошуком позаземних мікроорганізмів або слідів їхньої присутності займається інший марсохід NASA — Perseverance. Він знаходиться на відстані кілька тисяч кілометрів від Curiosity в кратері Єзеро.

Фокус вже писав про те, що цей космічний апарат вже приготував до відправки на Землю 10 ємностей зі зразками місцевих гірських порід. Тепер залишилося лише дочекатися реалізації спеціальної місії NASA та Європейської космічної агенції, в межах якої ці зразки будуть доставлені на нашу планету. Але це станеться не раніше початку 2030-х років.

Також Фокус писав про те, що марсохід Perseverance, який займається вивченням атмосфери Марса та його хмар, зробив серію зображень ранкового неба Червоної планети. Зокрема, на фото можна побачити схід Сонця на Марсі.