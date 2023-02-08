Мінлива хмарність, без опадів. Марсохід NASA зфотографував дивовижну подію в небі Марса (фото)

Марсохід Perseverance надіслав на Землю нові дані та приголомшливе зображення сходу Сонця на Марсі.

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Марсохід Perseverance, який продовжує свою місію з пошуку ознак позаземного життя на Марсі, також виконує й інші наукові завдання. Зокрема, він робить знімки марсіанських хмар, щоб учені могли краще зрозуміти їхню природу. На одному зі знімків, які космічний апарат надіслав на Землю, також видно схід Сонця в хмарному небі Марса, пише SciTechDaily.

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За словами вчених із NASA, хмари на Марсі дуже схожі на земні перисті хмари, але вони набагато тонші. Але якщо на Землі в хмарах може бути рідка вода, то на Червоній планеті хмари містять водяний лід або лід із діоксиду вуглецю (CO2).

Вивчення хмар на Марсі допомагає вченим краще зрозуміти природу місцевої атмосфери, а також те, як відбувається кругообіг води на Червоній планеті зараз. Також спостереження за рухом марсіанських хмар дає змогу визначити швидкість вітру високо в атмосфері.

За словами вчених, навіть попри те, що марсіанські хмари дуже тонкі, вони однаково впливають на нагрівання й охолодження сучасної атмосфери. Хоча в далекому минулому Марса вони, швидше за все, відігравали важливішу роль, завдяки чому на Марсі було набагато тепліше, що дозволяло існувати рідкій воді на поверхні планети.

[ + – ] Марсохід Perseverance, який продовжує свою місію з пошуку ознак позаземного життя на Марсі, також виконує й інші наукові завдання. Зокрема, він робить знімки марсіанських хмар, щоб учені могли краще зрозуміти їхню природу. На одному зі знімків, які космічний апарат надіслав на Землю, також видно схід Сонця в хмарному небі Марса. Фото: NASA

Марсіанські хмари мають свої сезонні закономірності й протягом кількох місяців на рік космічні апарати, що перебувають на орбіті, фіксують їхню значну активність. Ця активність особливо яскраво виражена над місцевістю, яка розташована між паралелями 10 градусів південної широти й 30 градусів північної широти.

Кратер Єзеро, де проводить свої дослідження Perseverance, розташований приблизно на паралелі 18 градусів північної широти, тому камера марсохода може спостерігати за активністю хмар. За словами вчених, особливо хмарним небо над цим регіоном Марса буде вже на початку березня, але вже зараз видно перші ознаки початку переміщення та скупчення хмар у небі. На новому знімку, який надіслав марсохід на Землю, видно трохи хмарне небо та схід Сонця, що починається, на Марсі.

За словами вчених, якщо хмари присутні перед заходом Сонця, то температура поверхні Марса знижується повільніше, ніж зазвичай, після заходу Сонця. Це пов'язано з тим, що навіть такі тонкі хмари утримують тепло та нагрівають поверхню.

Учені сподіваються наприкінці хмарного сезону на Марсі знову побачити те, чого до минулого року ніколи раніше не бачили за межами Землі, — сонячне гало. Це явище, коли Сонце в небі оточує світлове коло, зафіксувала камера марсохода. Сонячні гало виникають через те, що світло заломлюється та відбивається великими кристалами льоду, які можуть утворюватися лише за досить великої концентрації водяної пари.

Фокус уже писав про те, що марсохід Curiosity виявив на поверхні Марса 30-сантиметровий метеорит, який складається з відмінної речовини, ніж каміння, що його оточує.