Облачно, без осадков. Марсоход NASA запечатлел удивительное событие в небе Марса (фото)

Марсоход Perseverance прислал на Землю новые данные и потрясающее изображение восхода Солнца на Марсе.

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Марсоход Perseverance, который продолжает свою миссию по поиску признаков внеземной жизни на Марсе, также выполняет и другие научные задачи. В частности, он делает снимки марсианских облаков, чтобы ученые могли лучше понять их природу. На одном из снимков, которые космический аппарат прислал на Землю также виден восход Солнца в облачном небе Марса, пишет SciTechDaily.

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По словам ученых из NASA, облака на Марсе очень похожи на земные перистые облака, но они намного тоньше. Но, если на Земле в облаках может быть жидкая вода, то на Красной планете облака содержат водяной лед или лед из диоксида углерода (CO2).

Изучение облаков на Марсе помогает ученым лучше понять природу местной атмосферы, а также то, как происходит круговорот воды на Красной планете сейчас. Также наблюдения за движением марсианских облаков позволяет определить скорость ветра высоко в атмосфере.

По словам ученых, даже несмотря на то, что марсианские облака очень тонкие, они все равно влияют на нагрев и охлаждение современной атмосферы. Хотя в далеком прошлом Марса они скорее всего играли более важную роль, благодаря чему на Марсе было намного теплее, что позволяло существовать жидкой воде на поверхности планеты.

[ + – ] Марсоход Perseverance, который продолжает свою миссию по поиску признаков внеземной жизни на Марсе, также выполняет и другие научные задачи. В частности, он делает снимки марсианских облаков, чтобы ученые могли лучше понять их природу. На одном из снимков, которые космический аппарат прислал на Землю также виден восход Солнца в облачном небе Марса Фото: NASA

Марсианские облака имеют свои сезонные закономерности и в течение нескольких месяцев в году космические аппараты, находящиеся на орбите, фиксируют их значительную активность. Эта активность особенно ярко выражена над местностью, которая расположена между параллелями в 10 градусов южной широты и 30 градусов северной широты.

Кратер Езеро, в котором проводит свои исследования Perseverance находится примерно на параллели в 18 градусов северной широты, поэтому камера марсохода может наблюдать за активностью облаков.По словам ученых, особенно облачным небо над этим регионом Марса будет уже в начале марта, но уже сейчас видны первые признаки начала перемещения и скопления облаков в небе. На новом снимке, который прислал марсоход на Землю, видно немного облачное небо, и начинающийся восход Солнца на Марсе.

По словам ученых, если облака присутствуют перед закатом Солнца, то температура поверхности Марса снижается медленнее, чем обычно, после захода Солнца. Это связано с тем, что даже такие тонкие облака удерживают тепло и нагревают поверхность.

Ученые надеются в конце нынешнего облачного сезона на Марсе снова увидеть то, чего до прошлого года никогда раньше не видели за пределами Земли – солнечное гало. Это явление, когда Солнце в небе окружает круг из света, зафиксировала камера марсохода. Солнечные гало возникают из-за того, что свет преломляется и отражается большими кристаллами льда, которые могут образовываться только при достаточно большой концентрации водяного пара.

Фокус уже писал о том, что марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса 30-сантиметровый метеорит, который состоит из другого вещества, чем окружающие его камни.