Облачно, без осадков. Марсоход NASA запечатлел удивительное событие в небе Марса (фото)
Марсоход Perseverance прислал на Землю новые данные и потрясающее изображение восхода Солнца на Марсе.
Марсоход Perseverance, который продолжает свою миссию по поиску признаков внеземной жизни на Марсе, также выполняет и другие научные задачи. В частности, он делает снимки марсианских облаков, чтобы ученые могли лучше понять их природу. На одном из снимков, которые космический аппарат прислал на Землю также виден восход Солнца в облачном небе Марса, пишет SciTechDaily.
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По словам ученых из NASA, облака на Марсе очень похожи на земные перистые облака, но они намного тоньше. Но, если на Земле в облаках может быть жидкая вода, то на Красной планете облака содержат водяной лед или лед из диоксида углерода (CO2).
Изучение облаков на Марсе помогает ученым лучше понять природу местной атмосферы, а также то, как происходит круговорот воды на Красной планете сейчас. Также наблюдения за движением марсианских облаков позволяет определить скорость ветра высоко в атмосфере.
По словам ученых, даже несмотря на то, что марсианские облака очень тонкие, они все равно влияют на нагрев и охлаждение современной атмосферы. Хотя в далеком прошлом Марса они скорее всего играли более важную роль, благодаря чему на Марсе было намного теплее, что позволяло существовать жидкой воде на поверхности планеты.
Марсианские облака имеют свои сезонные закономерности и в течение нескольких месяцев в году космические аппараты, находящиеся на орбите, фиксируют их значительную активность. Эта активность особенно ярко выражена над местностью, которая расположена между параллелями в 10 градусов южной широты и 30 градусов северной широты.
Кратер Езеро, в котором проводит свои исследования Perseverance находится примерно на параллели в 18 градусов северной широты, поэтому камера марсохода может наблюдать за активностью облаков.По словам ученых, особенно облачным небо над этим регионом Марса будет уже в начале марта, но уже сейчас видны первые признаки начала перемещения и скопления облаков в небе. На новом снимке, который прислал марсоход на Землю, видно немного облачное небо, и начинающийся восход Солнца на Марсе.
По словам ученых, если облака присутствуют перед закатом Солнца, то температура поверхности Марса снижается медленнее, чем обычно, после захода Солнца. Это связано с тем, что даже такие тонкие облака удерживают тепло и нагревают поверхность.
Ученые надеются в конце нынешнего облачного сезона на Марсе снова увидеть то, чего до прошлого года никогда раньше не видели за пределами Земли – солнечное гало. Это явление, когда Солнце в небе окружает круг из света, зафиксировала камера марсохода. Солнечные гало возникают из-за того, что свет преломляется и отражается большими кристаллами льда, которые могут образовываться только при достаточно большой концентрации водяного пара.
Фокус уже писал о том, что марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса 30-сантиметровый метеорит, который состоит из другого вещества, чем окружающие его камни.