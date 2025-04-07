Ученые нашли причину извержения вулканов на самой горячей планете Солнечной системы (фото)

Венера, самая горячая планета в Солнечной системе, по оценкам, имеет на поверхности 85 000 вулканов. Теперь у ученых есть новая теория о том, что подпитывает обширную вулканическую активность. Ученые считают, что огромное количество вулканов и их извержения связаны с конвекцией в коре Венеры.

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Исследование опубликовано в журнале Physics of Earth and Planetary Interiors, пишет Space.

Ученые использовали новое гидродинамическое моделирование и выяснили, что кора Венеры может поддерживать конвекцию. Это может объяснить, как тепло из недр Венеры может передаваться на поверхность, где температура достигает 466 градусов Цельсия, а вулканы и другие геологические объекты демонстрируют явные признаки плавления.

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По словам ученых, раньше никто не рассматривал возможность существования конвекции в коре Венеры. Новые расчеты показывают, что конвекция в коре самой горячей планеты Солнечной системы возможна. Если это так, то дает новое представление об эволюции Венеры.

Конвекция — это процесс, при котором нагретый материал поднимается к поверхности планеты, а более холодный материал опускается. На Земле конвекционные потоки проходят через мантию, то есть слой, расположенный ниже коры, что заставляет тектонические плиты двигаться по поверхности нашей планеты, что провоцирует появление геологической активности, такой ​​как извержения вулканов. Но на Венере нет движения плит и все же вулканы иногда извергают лаву, которая течет по поверхности планеты.

Венера и Земля Фото: NASA

Конвекционные потоки также наблюдались на карликовой планете Плутон, где видны которая полигональные особенности на поверхности, напоминающие границы тектонических плит на Земле. Ученые считают, что подобные процессы конвекции присутствуют на Венере, но они происходят в тонкой внешней коре планеты, ближе к поверхности. По словам ученых, этот тип теплопередачи может вызывать наблюдаемое плавление поверхности и пролить новый свет на тип и размещение вулканов на Венере.

Авторы исследования говорят, что конвекция в коре Венеры может быть ключевым недостающим механизмом вулканической активности на этой планете.

Дальнейшие исследования, сочетающие моделирование с наблюдениями за поверхностью Венеры, помогут лучше понять геологию планеты, заявили ученые. Будущая миссия на Венеру могла бы собрать измерения гравитации с высоким разрешением, чтобы помочь рассчитать плотность и разницу температур в коре планеты и подтвердить, что процессы конвекции действительно присутствуют.

Как уже писал Фокус, ученые нашли способ сделать Марс пригодным для жизни. Будущим поселенцам на Марсе нужно будет создать условия, которые имитируют экологические системы нашей планеты, то есть нужно создать вторую Землю. Ученые предложили способ, как это можно сделать.

Также Фокус писал о том, что ученые смогли объяснить природу темной энергии, которая ускоряет расширение космоса и при этом считают, что нашли доказательство теории струн.

Еще Фокус писал о том, что ученые хотят забрать с орбиты самый старый искусственный объект в космосе, который находится там с 1958 года. Это поможет выяснить, как очень длительное пребывание в космосе влияет на материалы спутников.