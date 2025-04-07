67 лет на орбите: ученые хотят вернуть на Землю самый старый спутник, зачем (фото)

17 марта 1958 года на орбиту был выведен второй спутник США под названием Vanguard 1 и он все еще вращается вокруг нашей планеты. Этот спутник давно не работает. Это был первый спутник, который получал электроэнергию с помощью солнечных панелей. Его орбита является эллиптической, то есть он в самой близкой точке находится на расстоянии 660 км от Земли, а в самой дальней – на расстоянии 3822 км. Теперь же ученые предлагают вернуть его домой и для этого есть причины.

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Об этом пишет Space.

Команда, в которую входят инженеры аэрокосмической отрасли и исследователи космоса, недавно предложила варианты как вернуть самый старый спутник на орбите, Vanguard 1, для его изучения.

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По словам ученых, Vanguard 1 представляет собой капсулу времени, которая хранит очень много ценной информации. Возглавил исследование сценария по возвращению Vanguard 1 домой Мэтт Билле из технологической компании Booz Allen Hamilton.

Как и следовало ожидать, самый старый спутник на орбите больше не передает данные, но его местонахождение известно. По словам Билле, спутник перестал передавать сигналы в 1964 году, когда он перестал вырабатывать достаточно электроэнергии.

По словам Билле, исследования спутника должны показать состояние его солнечных панелей, батарей и металлов, из которых он был создан. Также можно получить информацию о столкновениях с микрометеоритами или с космическим мусором за столь длительное время.

Билле и его коллеги рассмотрели варианты миссий с использованием технологий, которые могли бы безопасно осмотреть и вернуть спутник для изучения, а затем его можно было бы выставить на обозрение в качестве музейного экспоната.

Спутник Vanguard 1 представляет собой небольшую алюминиевую сферу и наблюдал за геофизическими явлениями на Земле Фото: space.com

Vanguard 1 можно было бы поместить на более низкую орбиту для возвращения домой, или доставить на Международную космическую станцию, чтобы вернуть его оттуда.

Исследовательская группа объясняет, что пока неизвестная частная компания могла бы профинансировать эту миссию. Вся миссия будет разделена на два этапа: получение изображений Vanguard 1 для определения его состояния и фактическое возвращение спутника.

Но есть серьезная проблема. Приблизиться к 15-сантиметровой сфере с 91-сантиметровыми антеннами сложно как раз из-за небольшого размера аппарата.

Возвращение Vanguard 1 домой важно по нескольким причинам. Возможность разрабатывать и демонстрировать услуги по изменению положения аппаратов в космосе — одна из них. И конечно же возможность получения информации о состоянии 67-летнего искусственного объекта в космосе — еще одна важная причина. Для ученых и инженеров, изучающих материалы для космических миссией, это была бы беспрецедентная возможностью исследовать долгосрочное воздействие космической среды на такие материалы.

Как уже писал Фокус, первый в истории полет человека на полярной орбите вокруг Земли завершился. Космические туристы из миссии Fram2 вернулись на Землю. На орбите они выполнили несколько научных исследований. Напоминаем, что этот полет организовала компания SpaceX Илона Маска.