67 років на орбіті: вчені хочуть повернути на Землю найстаріший супутник, навіщо (фото)

17 березня 1958 року на орбіту було виведено другий супутник США під назвою Vanguard 1, і він все ще обертається навколо нашої планети. Цей супутник давно не працює. Це був перший супутник, який отримував електроенергію за допомогою сонячних панелей. Його орбіта є еліптичною, тобто він у найближчій точці знаходиться на відстані 660 км від Землі, а в найдальшій — на відстані 3822 км. Тепер же вчені пропонують повернути його додому і для цього є причини.

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Про це пише Space.

Команда, до якої входять інженери аерокосмічної галузі та дослідники космосу, нещодавно запропонувала варіанти як повернути найстаріший супутник на орбіті, Vanguard 1, для його вивчення.

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За словами вчених, Vanguard 1 являє собою капсулу часу, яка зберігає дуже багато цінної інформації. Очолив дослідження сценарію з повернення Vanguard 1 додому Метт Біллі з технологічної компанії Booz Allen Hamilton.

Як і слід було очікувати, найстаріший супутник на орбіті більше не передає дані, але його місцезнаходження відоме. За словами Білле, супутник перестав передавати сигнали 1964 року, коли він перестав виробляти достатньо електроенергії.

За словами Білле, дослідження супутника мають показати стан його сонячних панелей, батарей і металів, з яких він був створений. Також можна отримати інформацію про зіткнення з мікрометеоритами або з космічним сміттям за такий тривалий час.

Білле і його колеги розглянули варіанти місій з використанням технологій, які могли б безпечно оглянути і повернути супутник для вивчення, а потім його можна було б виставити на огляд як музейний експонат.

Супутник Vanguard 1 являє собою невелику алюмінієву сферу і спостерігав за геофізичними явищами на Землі Фото: space.com

Vanguard 1 можна було б помістити на нижчу орбіту для повернення додому, або доставити на Міжнародну космічну станцію, щоб повернути його звідти.

Дослідницька група пояснює, що поки що невідома приватна компанія могла б профінансувати цю місію. Уся місія буде розділена на два етапи: отримання зображень Vanguard 1 для визначення його стану і фактичне повернення супутника.

Але є серйозна проблема. Наблизитися до 15-сантиметрової сфери з 91-сантиметровими антенами складно якраз через невеликий розмір апарата.

Повернення Vanguard 1 додому важливе з кількох причин. Можливість розробляти і демонструвати послуги зі зміни положення апаратів у космосі — одна з них. І звичайно ж можливість отримання інформації про стан 67-річного штучного об'єкта в космосі — ще одна важлива причина. Для науковців та інженерів, які вивчають матеріали для космічних місій, це була б безпрецедентна можливістю дослідити довгостроковий вплив космічного середовища на такі матеріали.

Як уже писав Фокус, перший в історії політ людини на полярній орбіті навколо Землі завершився. Космічні туристи з місії Fram2 повернулися на Землю. На орбіті вони виконали кілька наукових досліджень. Нагадуємо, що цей політ організувала компанія SpaceX Ілона Маска.