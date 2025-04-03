Секретні російські військові супутники випустили в космосі загадковий об'єкт: що відомо

Тріо секретних російських супутників, запущених у лютому цього року, випустило на орбіту невідомий об'єкт, що заінтригувало американських експертів з відстеження космічних апаратів.

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Про це пише Space.

Три російські військові супутники під назвою "Космос-2581", "Космос-2582" і "Космос-2583" вивела на орбіту ракета-носій "Союз-2.1в", що стартувала з космодрому "Плесецьк" 2 лютого. Відтоді супутники, чиє призначення невідоме, демонстрували дивну поведінку, перебуваючи на навколополярній орбіті на висоті приблизно 585 км над поверхнею Землі.

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Американський астрофізик і фахівець з відстеження руху космічних апаратів на орбіті Джонатан Макдауелл вважає, що в березні секретні російські супутники, мабуть, проводили потенційні операції зі зближення або маневрували поблизу інших об'єктів у космосі.

За даними Макдавелла, Космічні сили США зафіксували появу нового об'єкта на орбіті, який, можливо, був випущений 18 березня супутником "Космос-2581". Росія не надала жодних подробиць про супутники та їхню місію.

Випущений об'єкт може бути використаний для низки завдань, включно з військовими експериментами, такими як спостереження за іншими супутниками, тестування технологій стикування або групового польоту. Також він може бути використаний для тестування технології знищення супутників на орбіті, вважають експерти.

З іншого боку, існує думка, що цей об'єкт може бути корисним науковим навантаженням, навіть результатом ненавмисного руйнування одного із супутників.

Позначення "Космос" використовував СРСР, а потім і Росія, для дуже широкого спектра військових і наукових супутників починаючи з 1962 року. Вважається, що ці супутники є частиною секретних наукових і секретних військових проєктів, які, зокрема, стосуються досліджень, спрямованих на тестування технологій протисупутникової зброї та спостереження за іншими супутниками, а також використовуються для розвідки.

Тріо російських супутників, що літають на орбіті, не є чимось незвичайним. І США, і Китай також відправили в космос численні набори супутників у такій конфігурації, багато з яких, як вважається, призначені для розвідки.

Ще належить побачити, що робитимуть далі три російські супутники на орбіті і загадковий об'єкт, який вони випустили.

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