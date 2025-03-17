Російські супутники відпрацьовують тактику "нападу і захисту" на низькій орбіті (відео)

За словами представників Пентагону, група російських супутників на висоті 800 км над поверхнею Землі спільно оточили та ізолювали інший супутник. Ці маневри можуть бути спрямовані на відпрацювання тактики придушення супутникового угруповання противника.

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Міністерство оборони США заявило, що три російські супутники — "Космос 2581, 2582 і 2583" — минулого тижня виконали серію маневрів, які можуть свідчити про відпрацювання тактики ведення бойових дій у космосі. Про це повідомляє CNN.

За словами представника Міністерства оборони США, російські супутники відпрацьовували "тактику атаки й захисту", і включали скоординовані переміщення на низькій навколоземній орбіті (близько 800 км над поверхнею Землі), що дає змогу імітувати оточення й ізоляцію іншого космічного апарата.

Представник американського оборонного відомства зазначили, що такі дії можуть бути спрямовані на розвиток тактики придушення супутникового угруповання противника.

"Кілька російських супутників спільно оточили та ізолювали інший супутник, що перебував на низькій навколоземній орбіті, продемонструвавши, як вони забезпечують можливість атакувати ворожі космічні апарати в разі конфлікту в майбутньому", — пояснив представник Пентагону.

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Коментуючи події, оглядачі Bulgarian Military послалися на аналіз астронома Джонатана МакДауелла і ресурс Orbital Focus. Згідно з опублікованою інформацією, апарат "Космос 2583" нещодавно скоригував свою траєкторію, що може свідчити про перевірку рухової установки. Це коригування збіглося з операціями зі зближення між "Космосами 2581 і 2582", що підтверджує скоординований характер їхніх дій.

Експерти припускають, що апарати оснащені малими двигунами для точного маневрування, а їхнє корисне навантаження може включати оптичні або електронні системи розвідки.

Можливі сценарії застосування такого угруповання включають:

Стеження за супутниками противника , включно зі збором даних про траєкторії та характеристики;

, включно зі збором даних про траєкторії та характеристики; Створення перешкод або виведення з ладу оптичних систем шляхом використання лазерів або засобів радіоелектронної боротьби;

шляхом використання лазерів або засобів радіоелектронної боротьби; Перевірку оборонних можливостей Росії в космосі в разі застосування противником протисупутникової зброї.

Роль супутників у сучасній війні

Аналітик з питань оборони полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон пояснив, що відпрацювання тактики нападу й оборони в космосі переслідує кілька цілей. За його словами, йдеться про "встановлення панування в орбітальній області".

"Йдеться про встановлення панування в орбітальній області. Якщо ви зможете нейтралізувати супутники противника — комунікаційні, розвідувальні або навігаційні — ви порушите його здатність координувати дії на землі", — зазначив Лейтон.

Таким чином супутники, на його думку, стають основою сучасної війни, передаючи в реальному часі дані про все — від пересування військ до наведення ракет на ціль.

Нагадаємо, за даними аналітичного центру RAND, США мають бути готовими протистояти РФ, яка в разі конфлікту може використати передові космічні та протикосмічні технології, а також застосовувати уроки, витягнуті з вторгнення в Україну.