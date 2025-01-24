Москва діятиме агресивно: у Пентагоні оцінили ризики війни США і РФ у космосі

Дослідження центру RAND показує, що РФ стурбована можливістю роззброювального удару США з використанням космосу. А будь-які дії Штатів у космічній сфері можуть бути помилково інтерпретовані Москвою.

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США мають бути готовими протистояти Росії, яка в разі конфлікту може використовувати передові космічні та протикосмічні технології, а також застосовувати уроки, витягнуті з вторгнення в Україну. Про це йдеться в дослідженні аналітичного центру RAND, замовленому Космічними силами США.

У доповіді під назвою Exploring Factors for U.S.-Russia Crisis Stability in Space йдеться про те, що Росія демонструє вищий рівень "толерантності" до ризику в космічній сфері та посилює свою агресивну позицію, вважаючи, що ескалацію можна контролювати.

Дослідження підкреслює, що російські аналітики стурбовані можливістю роззброювального удару США з використанням космосу. Ці побоювання посилюють підозрілість Москви та можуть сприяти помилковій інтерпретації дій США.

"Вторгнення в Україну, судячи з усього, не мало істотного впливу на толерантність до ризику і стратегію Росії в космосі. Попри те, що поведінка РФ у космосі була набагато стриманішою, ніж можна було б очікувати, у конфлікті з НАТО Росія, найімовірніше, повела б себе інакше", — йдеться в документі.

Аналітики RAND пропонують дві ключові рекомендації для американських посадовців:

Готовність до відсутності комунікації : В умовах відсутності значущої співпраці з Росією США необхідно зважати на завищене сприйняття російської загрози та готовність Москви йти на ризики.

: В умовах відсутності значущої співпраці з Росією США необхідно зважати на завищене сприйняття російської загрози та готовність Москви йти на ризики. Невиправдані очікування: Не варто розглядати обмежену активність Росії в космосі під час українського конфлікту як показник небажання приймати ризики в інших обставинах.

Таким чином доповідь RAND підкреслює, що напруженість у космічній сфері між США та РФ продовжує зростати. Уроки, витягнуті Москвою з конфлікту в Україні, можуть змінити характер майбутніх криз, і це вимагає від Штатів більш обережного підходу та готовності до нових викликів у космосі.

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Нагадаємо, за інформацією The Wall Street Journal, за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ запустила в космос супутник "Космос-2553", на якому були компоненти системи ядерного озброєння.