Москва будет действовать агрессивно: в Пентагоне оценили риски войны США и РФ в космосе

Исследование центра RAND показывает, что РФ обеспокоена возможностью разоружающего удара США с использованием космоса. А любые действия Штатов в космической сфере могут быть ошибочно интерпретированы Москвой.

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США должны быть готовы противостоять России, которая в случае конфликта может использовать передовые космические и противокосмические технологии, а также применять уроки, извлеченные из вторжения в Украину. Об этом говорится в исследовании аналитического центра RAND, заказанном Космическими силами США.

В докладе под названием Exploring Factors for U.S.-Russia Crisis Stability in Space говорится, что Россия демонстрирует более высокий уровень "толерантности" к риску в космической сфере и усиливает свою агрессивную позицию, считая, что эскалацию можно контролировать.

Исследование подчеркивает, что российские аналитики обеспокоены возможностью разоружающего удара США с использованием космоса. Эти опасения усиливают подозрительность Москвы и могут способствовать ошибочной интерпретации действий США.

"Вторжение в Украину, судя по всему, не оказало существенного влияния на толерантность к риску и стратегию России в космосе. Несмотря на то, что поведение РФ в космосе было гораздо более сдержанным, чем можно было бы ожидать, в конфликте с НАТО Россия, скорее всего, повела бы себя иначе", — говорится в документе.

Аналитики RAND предлагают две ключевые рекомендации для американских должностных лиц:

Готовность к отсутствию коммуникации : В условиях отсутствия значимого сотрудничества с Россией США необходимо учитывать завышенное восприятие российской угрозы и готовность Москвы идти на риски.

: В условиях отсутствия значимого сотрудничества с Россией США необходимо учитывать завышенное восприятие российской угрозы и готовность Москвы идти на риски. Неоправданные ожидания: Не стоит рассматривать ограниченную активность России в космосе во время украинского конфликта как показатель нежелания принимать риски в других обстоятельствах.

Таким образом доклад RAND подчеркивает, что напряженность в космической сфере между США и РФ продолжает расти. Уроки, извлеченные Москвой из конфликта в Украине, могут изменить характер будущих кризисов и это требует от Штатов более осторожного подхода и готовности к новым вызовам в космосе.

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Напомним, по информации The Wall Street Journal, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в Украину РФ запустила в космос спутник "Космос-2553", на котором были компоненты системы ядерного вооружения.