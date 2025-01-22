Українські розвідники знищили важливе супутникове обладнання росіян (відео)

Розвідникам ГУР вдалося успішно виявити ворожі позиції росіян в районі населеного пункту Тьоткіно і знищити їх за допомогою дронів.

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Військові ГУР МО України зуміли виявити позиції військових РФ поблизу російського села Тьоткіно, що розташоване в Глушковському районі Курської області, неподалік від кордону Росії з Україною. Після з’ясування позицій з української сторони до району біля Тьоткіно полетіли FPV-дрони: вони успішно завдали удар по росіянах та знищили важливе супутникове обладнання ворога. Про це стало відомо 22 січня від пресслужби ГУР.

В ході цієї операції бійцям ГУР вдалося уразити не тільки супутникове обладнання росіян, а й бліндаж з особовим складом. Відповідне відео з деталями атаки по ворожих позиціях опублікувала пресслужба ГУР.

ГУР завдають ударів по позиціях РФ в Тьоткіно

Сама операція зі знешкодження супутникового обладнання відбулася 17 січня.

Як повідомляється, за допомогою FPV-дронів було знищено російські пристрої для користування можливостями супутників "Ямал-401", "Ямал-402" та "Ямал-300K". Вони працюють у Ка-діапазоні частот і належать до геостаціонарних телекомунікаційних супутників, за допомогою яких ворожі війська отримували важливу інформацію щодо фронту. Останній з перелічених – сучасніша та ефективніша розробка росіян.

Також удари по російських позиціях біля села Тьоткіно бійці ГУР підкріпили успішним вогневим ураженням. Однак поки що немає інформації про те, скільки росіян було ліквідовано чи отримало травми під час атаки ГУР.

Зазначимо, що у селищі Тьоткіно українські військові вже неодноразово фіксували розміщення військ РФ та здійснювали успішні удари по них. Оскільки населений пункт розташований неподалік від кордону, саме тут часто розміщуються особовий склад, військова техніка, командно-спостережні пункти та засоби для передання і збору інформації.

Такий удар вже було завдано Повітряними силами застарілими літаками Су-27. Українським військовим вдалося завдати удару по російському командному пункту у Тьоткіно. Про це Фокусу стало відомо 14 серпня 2024 року.

Також відома історія, коли під час бойових дій у Тьоткіному в Курській області проукраїнські російські добровольці з легіону "Свобода Росії" знищили два склади БК ЗС РФ. Тоді у знищенні складів бійцям також допомогли дрони. Про це повідомлялося 14 березня 2024 року.