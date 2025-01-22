Украинские разведчики уничтожили важное спутниковое оборудование россиян (видео)

Разведчикам ГУР удалось успешно обнаружить вражеские позиции россиян в районе населенного пункта Теткино и уничтожить их с помощью дронов.

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Военные ГУР МО Украины сумели обнаружить позиции военных РФ вблизи российского села Теткино, расположенного в Глушковском районе Курской области, недалеко от границы России с Украиной. После выяснения позиций с украинской стороны в район возле Теткино полетели FPV-дроны: они успешно нанесли удар по россиянам и уничтожили важное спутниковое оборудование врага. Об этом стало известно 22 января от пресс-службы ГУР.

В ходе этой операции бойцам ГУР удалось поразить не только спутниковое оборудование россиян, но и блиндаж с личным составом. Соответствующее видео с деталями атаки по вражеским позициям опубликовала пресс-служба ГУР.

ГУР наносят удары по позициям РФ в Теткино

Сама операция по обезвреживанию спутникового оборудования состоялась 17 января.

Как сообщается, с помощью FPV-дронов были уничтожены российские устройства для пользования возможностями спутников "Ямал-401", "Ямал-402" и "Ямал-300K". Они работают в Ка-диапазоне частот и относятся к геостационарным телекоммуникационным спутникам, с помощью которых вражеские войска получали важную информацию о фронте. Последний из перечисленных — более современная и эффективная разработка россиян.

Также удары по российским позициям возле села Теткино бойцы ГУР подкрепили успешным огневым поражением. Однако пока нет информации о том, сколько россиян было ликвидировано или получило травмы во время атаки ГУР.

Отметим, что в поселке Теткино украинские военные уже неоднократно фиксировали размещение войск РФ и осуществляли успешные удары по ним. Поскольку населенный пункт расположен недалеко от границы, именно здесь часто размещаются личный состав, военная техника, командно-наблюдательные пункты и средства для передачи и сбора информации.

Такой удар уже был нанесен Воздушными силами устаревшими самолетами Су-27. Украинским военным удалось нанести удар по российскому командному пункту в Теткино. Об этом Фокусу стало известно 14 августа 2024 года.

Также известна история, когда во время боевых действий в Теткино в Курской области проукраинские российские добровольцы из легиона "Свобода России" уничтожили два склада БК ВС РФ. Тогда в уничтожении складов бойцам также помогли дроны. Об этом сообщалось 14 марта 2024 года.