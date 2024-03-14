Склады БК и автоматные очереди: ЛСР и РДК показали бои в Теткино и Грайвороне (видео)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков замалчивает стрелковый бой, который продолжается в Грайвороне. Между тем глава Курской области Роман Старовойт уверяет, что ВС РФ уже справились с "диверсантами".

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Во время боевых действий в Теткино в Курской области проукраинские российские добровольцы из Легиона "Свобода России" (ЛСР) уничтожили два склада БК ВС РФ. Для спецоперации использовали дрон, который проследил за движением БТР-80, и скорректировал удар артиллерии. О деталях рейда добровольцев говорится в заметке, опубликованной в Telegram-канале ЛСР.

В заметке указывается, что удар по складам нанесли "филигранно". Также вспомнили, что ВС РФ регулярно попадают в гражданские объекты на территории Украины, тогда как добровольцы попали исключительно по военным.

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На видео, размещенном ЛСР, сначала показывают работу разведывательного беспилотника. Сначала в поле зрения БПЛА попал российский БТР-80, который прибыл к складам, чтобы получить новую партию БК. Следующие кадры показывают, где именно враг прячет снаряды. После этого по ним наносят несколько артиллерийских ударов: появляется белый дымок, затем — облако черного дыма.

Теткино — село в Курской области, расположенное в нескольких километрах от украинской границы в Сумской области. В 130 км на юго-восток — российский город Грайворон в Белгородской области, куда также добрались добровольцы. На видео с места событий, опубликованных в соцсети Х, можно услышать громкую стрельбу во время стрелкового боя.

Рейд РДК и ЛСР — детали

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не информировал население о боях под Грайвороном. Пока что он рассказывает исключительно о работе сил ПВО, которые обезвредили 10 украинских беспилотников. Губернатор Курской области Роман Старовойт признал, что на территорию региона якобы пытались прорваться "украинские террористы и ДРГ". Также предупредил, что область атакуют стаи БПЛА.

Рейд РДК и ЛСР — боевые действия 14 марта Фото: Google Maps

Отметим, рейд бойцы Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" начался 12 марта — именно тогда российское население начало публиковать кадры с движением бронемашин и звуками стрельбы. В Telegram-каналах проукраинских сил опубликовали заявление, что они будут пытаться "принять участие" в так называемых выборах президента РФ. Также они призвали местные власти начать эвакуацию, потому что боевые действия будут продолжаться.

Напоминаем, 13 марта добровольцы опубликовали кадры боевых действий в Теткино — показали, как подбивают БТР. Тогда же в сети появились видео из леса под Шебекино: россияне увидели росгвардейцев, которые лежат посреди деревьев.