"Будем удивлять": командир РДК анонсировал "сюрпризы" на территории РФ

По словам Дениса Никитина, российское Минобороны проводит работу над ошибками и строит более серьезные укрепления.

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Руководитель "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Никитин утверждает, что вскоре Российскую Федерацию ждут "новые яркие события". Об этом он рассказал во время интервью изданию "Украинская правда".

Он пояснил, что формат действий РДК претерпел определенные изменения, поэтому мероприятия проводились, но касались небольших диверсионных групп. К тому же год только недавно начался, поэтому стоит ждать "новых ярких операций". По словам Никитина, стоит также принять во внимание, что после рейдов прошлого года организация, которую он возглавляет, существенно увеличилась, поэтому для него как командира крайне важно было особое внимание уделять непосредственно развитию самого подразделения.

Вместе с этим командир РДК подчеркнул, что российское оборонное ведомство также поработало над ошибками, поэтому в течение прошлого года появились значительно более серьезные рвы и укрепления. Постоянно проводится работа дронами. К тому же установлены сейсмодатчики, которые реагируют на вибрации почвы.

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"Все те силы, которые сейчас стоят по всей территории границы, нужно было где-то взять: либо путем мобилизации, либо путем их перемещения из подразделений, которые вовлечены в боевые действия. Для системы, которая называется Российская Федерация, и то, и другое является источником дополнительного напряжения. Именно поэтому наша задача даже в этом плане была успешно выполнена", — добавил он.

Напомним, что сегодня утром, 14 марта, представители "Российского добровольческого корпуса опубликовали очередное видеообращение к жителям Курской и Белгородской области. В частности командир РДК Денис Никитин, больше известный как White Rex, напомнил о предупреждении добровольцев к российским чиновникам относительно вероятности ответных ударов на обстрелы Украины.

"Руководители этих областей не учли наше предупреждение. Не было принято никаких мер для проведения эвакуации мирных жителей Курской и Белгородской областей",- отметил он. Отдельно, обращаясь к российскому населению напрямую, Рекс посоветовал им самостоятельно спасаться, а не ждать начала эвакуации.

14 марта экс-командир батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что РФ может перебросить свои войска из Украины в Курскую область для остановки РДК.