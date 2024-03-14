В Белгороде попала под обстрел машина: РДК рассказал, кто находился за рулем (видео)

Местные власти подтверждали, что снаряд попал в легковую машину, из-за чего мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Однако, как выяснилось, сам водитель гражданским не был.

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Утром был обстрелян Белгород, и один из снарядов попал в машину. Местные власти подтвердили гибель водителя. В "Русском добровольческом корпусе" 14 марта раскрыли личность погибшего.

Выяснилось, что в обстрелянной машине в Белгороде погиб военный. В РДК раскрыли его личность.

Погибшего звали Голышкин Дмитрий Алексеевич, мужчина родился 6 декабря 1997 года. На момент смерти Голышкину было 26 лет, и он служил в воинской части 31135.

Согласно открытым данным, пункт постоянной дислокации этой части находится в поселке Калининец в Московской области. Голышкин был бойцом 1 гвардейского мотострелкового полка РФ. В 2022 году это формирование участвовало в наступлении на Харьков.

"Мы призываем всех гражданских эвакуироваться из города или проходить в бомбоубежище. Сохраните жизнь себе и своим близким", — добавили в РДК.

Напомним, командир РДК Денис Рекс записал жесткое обращение к россиянам. Он призвал жителей Белгородской и Курской областей эвакуироваться и анонсировал удары по объектам на территории РФ.

В росСМИ 14 марта сообщили, что на территорию России якобы прорывается "украинская ДРГ". Российский военкор Александр Коц сообщил о боях с применением гранат и техники.