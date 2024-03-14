У Бєлгороді потрапила під обстріл автівка: РДК розповів, хто перебував за кермом (відео)

Місцева влада підтверджувала, що снаряд влучив у легкову машину, через що чоловік отримав несумісні з життям травми. Однак, як з’ясувалось, сам водій цивільним не був.

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Зранку був обстріляний Бєлгород, і один зі снарядів влучив в автівку. Місцева влада підтвердила загибель водія. У "Російському добровольчому корпусі" 14 березня розкрили особистість загиблого.

З’ясувалось, що в обстріляній машині у Бєлгороді загинув військовий. У РДК розкрили його особистість.

Загиблого звали Голишкін Дмитро Олексійович, чоловік народився 6 грудня 1997 року. На момент смерті Голишкіну було 26 років, і він служив у військовій частині 31135.

Згідно з відкритими даними, пункт постійної дислокації цієї частини розташований у селищі Калінінець у Московській області. Голишкін був бійцем 1 гвардійського мотострілецького полку РФ. У 2022 році це формування брало участь у наступі на Харків.

"Ми закликаємо всіх цивільних евакуюватися з міста чи проходити до бомбосховища. Збережіть життя собі та своїм близьким", — додали в РДК.

Нагадаємо, командир РДК Денис Рекс записав жорстке звернення до росіян. Він закликав жителів Бєлгородської та Курської областей евакуюватись та анонсував удари по об’єктах на території РФ.

У росЗМІ 14 березня повідомили, що на територію Росії нібито проривається "українська ДРГ". Російський військкор Олександр Коц повідомив про бої з застосуванням гранат та техніки.