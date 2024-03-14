"Ми відкриємо вогонь": у РДК записали жорстке попередження для жителів двох областей РФ

Командир добровольців Денис Рекс підкреслив, що керівництво Бєлгородської та Курської областей їх проігнорувало. Він дав мирному населенню на порятунок півтори години.

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На території РФ триває військова операція, розпочата російськими добровольцями. 14 березня "Російський добровольчий корпус" опублікував нове відеозвернення до жителів Курської та Бєлгородської області.

Командир РДК Денис Рекс нагадав, що добровольці попереджали російських чиновників про удари у відповідь на атаки по Україні.

"Керівництво цих областей проігнорувало наше попередження. Ніяких заходів з евакуації мирного населення Бєлгородщини та Курщини вжито не було", — наголосив він.

Рекс звернувся до мешканців російських регіонів напряму. Він закликав не чекати на евакуацію та рятуватися самостійно.

"Негайно залиште Курщину та Бєлгородщину, усі великі населені пункти. Ми відкриємо вогонь по військових об'єктах на цій території впродовж півтори години після цього відеозвернення", — заявив командир РДК.

Відео було опубліковане о 9:14, відповідно удари розпочнуть завдавати після 10:44.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк спрогнозував наслідки спільного рейду легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та батальйону "Сибір". З його слів, події у Бєлгородській та Курській областях можуть вплинути на президентські вибори у РФ.

Ранок 14 березня розпочався у Бєлгородській області з обстрілу, в якому звинувачують ЗСУ. Під ударом опинились декілька населених пунктів, місцева влада проінформувала про одного загиблого та кількох постраждалих. Окрім того, у росЗМІ повідомляють про бої з нібито українською ДРГ.