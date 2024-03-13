На Курщині ЛСР веде бої за селом Тьоткіне: добровольці наступають й на Бєлгородщині (відео)

Доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський каже, що перший удар отримали прикордонники, які підпорядковуються ФСБ в районі селища Тьоткіне. Там за минулу добу бійці знищили кілька БТР, мінометів і артилерійських установок окупантів.

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Доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на території Курської області Російської Федерації бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне. Про це він повідомив у середу, 13 березня, в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами Барановського, бої між російськими добровольцями та армією Росії тривають вже півтори доби на Курщині в населеному пункті Тьоткіне. Крім того, він запевняє, що наразі бойові зіткнення відбуваються "уже за його межами".

Населений пункт Тьоткіне на карті

Наступ добровольців у Бєлгородській області

Військовий зазначив, що у Бєлгородській області поблизу декількох населених пунктів також відбуваються наступальні операції російських добровольців.

"Сіра зона рухається від кордону Росії на досить великих частинах. Але Тьоткіне отримало найбільшу публічність. Ситуація не контролюється Путінськими військами", — наголосив він.

Також Барановський розповів, які сили протистоять добровольцям. За його словами, "перший удар" отримали прикордонники РФ, які підпорядковуються Федеральній службі безпеки Росії в районі селища Тьоткіне.

"Вони перші отримали від нас і перші втекли далі. Також там є інші підрозділи регулярної армії, які краще чи гірше укріплені. За минулу добу ми знищили як мінімум дві оборонні техніки БТР, два міномета, дві артилерійські установки біля села Тьоткіне Бєлгородської області", — заявив доброволець.

Нагадаємо, раніше Олексій Барановський підтвердив, що російські добровольчі формування, які здійснили прорив кордону Російської Федерації, мають намір у майбутньому наступати на Москву.

Окрім цього, 13 березня видання Newsweek повідомило, що формування Легіон "Свобода Росії" (ЛСР), "Сибірський батальйон" і "Російський добровольчий корпус" (РДК), які здійснили прорив російського кордону, прагнуть цією операцією спровокувати повстання проти президента РФ Володимира Путіна.

Раніше, 12 березня, Барановський розповів журналістам, що в РФ не очікували рейду, тому в місцях входження було мало російських військ і зараз вони змушені відступати. За його словами, зараз "ініціатива на боці сил визволення".