Заради цього все затівалося: у ЛСР підтвердили, що збираються йти на Москву (відео)

За словами бійця Легіону "Свобода Росії" Олексія Барановського, наступ на столицю РФ — стратегічне завдання російських добровольців.

Related video

Російські добровольчі формування, які здійснили прорив кордону Російської Федерації, мають намір у майбутньому наступати на Москву. Про це сказав військовослужбовець Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський у коментарі "24 Каналу" 13 березня.

"Це питання не місяців, це наше стратегічне завдання. Рано чи пізно такий похід дійсно має відбутися. Заради цього, власне, все затівається", — заявив Барановський.

Боєць ЛСР зазначив, що наразі добровольці ще не готові йти на столицю РФ, проте вони обов'язково розпочнуть це робити, коли кількість бійців зросте до необхідного рівня і випаде така можливість.

"Завдання максимум — воно таке є від самого початку, і його ніхто не скасовував", — сказав він.

Крім того, 12 березня Барановський натякнув на можливий похід на Москву в ефірі "УНІАН". За його словами, є кілька планів, реалізація яких залежатиме від розвитку подій. Він також зазначив, що добровольці вже перейшли на новий рівень силового опору Володимиру Путіну.

"Одного разу ми зможемо вирішувати набагато серйозніші завдання вже в Москві, а не тільки в прикордонних територіях", — сказав Барановський.

Барановський про можливі операції в Москві (09:28)

Нагадаємо, 13 березня американське видання Newsweek повідомило, що формування Легіон "Свобода Росії" (ЛСР), "Сибірський батальйон" і "Російський добровольчий корпус" (РДК), які здійснили прорив російського кордону, прагнуть цією операцією спровокувати повстання проти президента РФ Володимира Путіна. Олексій Барановський у коментарі порталу заявив, що добровольці мають намір у підсумку "піти на Москву".

Раніше, 12 березня, Олексій Барановський розповів журналістам, що в РФ не очікували рейду, тому в місцях входження було мало російських військ і зараз вони змушені відступати. За його словами, зараз "ініціатива на боці сил визволення".