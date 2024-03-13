Ради этого все затевалось: в ЛСР подтвердили, что собираются идти на Москву (видео)

По словам бойца Легиона "Свобода России" Алексея Барановского, наступление на столицу РФ – стратегическая задача российских добровольцев.

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Российские добровольческие формирования, которые совершили прорыв границы Российской Федерации, намерены в будущем наступать на Москву. Об этом сказал военнослужащий Легиона "Свобода России" Алексей Барановский в комментарии "24 Каналу" 13 марта.

"Это вопрос не месяцев, это наша стратегическая задача. Рано или поздно такой поход действительно должен состояться. Ради этого, собственно, все затевается", – заявил Барановский.

Боец ЛСР отметил, что на данный момент добровольцы еще не готовы идти на столицу РФ, однако они обязательно приступят к этому, когда количество бойцов вырастет до необходимого уровня и представится такая возможность.

"Задача максимум – она такая есть с самого начала, и ее никто не отменял", — сказал он.

Кроме того, 12 марта Барановский намекнул на возможный поход на Москву в эфире "УНИАН". По его словам, есть несколько планов, реализация которых будет зависеть от развития событий. Он также отметил, что добровольцы уже перешли на новый уровень силового сопротивления Владимиру Путину.

"Однажды мы сможем решать гораздо более серьезные задачи уже в Москве, а не только в приграничных территориях", — сказал Барановский.

Барановский о возможных операциях в Москве (09:28)

Напомним, 13 марта американское издание Newsweek сообщило, что формирования Легион "Свобода России" (ЛСР), "Сибирский батальон" и "Русский добровольческий корпус" (РДК), осуществившие прорыв российской границы, стремятся этой операцией спровоцировать восстание против президента РФ Владимира Путина. Алексей Барановский в комментарии порталу заявил, что добровольцы намерены в итоге "пойти на Москву".

Ранее, 12 марта, Алексей Барановский рассказал журналистам, что в РФ не ожидали рейда, поэтому в местах вхождения было мало российских войск и сейчас они вынуждены отступать. По его словам, сейчас "инициатива на стороне сил освобождения".