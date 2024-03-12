"Инициатива на стороне сил освобождения": боец ЛСР рассказал об операции в РФ (видео)

По словам военнослужащего легиона "Свобода России" Алексея Барановского, в России не ожидали их захода, поэтому в местах прорыва границы было мало российских войск.

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Добровольцы, которые 12 февраля совершили рейд на территорию Российской Федерации, удерживают инициативу в местах прорыва границы. Об этом рассказал военнослужащий Легиона "Свобода России" Алексей Барановский в эфире "Новини LIVE".

Барановский отметил, что в РФ не ожидали рейда, поэтому в местах вхождения было мало российских войск и сейчас они вынуждены отступать. По его словам, на данный момент "инициатива на стороне сил освобождения".

На вопрос о том, как к рейду добровольческих подразделений относятся местные жители, Барановский ответил, что люди "поступают наиболее разумным образом" — прячутся в подвалы.

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"И это то, к чему мы их призываем, потому что мы не хотим, чтобы мирные граждане страдали", — подчеркнул он.

Боец ЛСР также упомянул о том, что ВС РФ постоянно наносят удары по территории Украины, в том числе по жилым домам. Он отметил, что на территории Курской области российская армия ведет себя точно также.

"Они вот думают, что мы где-то там и начинают туда насыпать из минометов, из артиллерии", — объяснил Барановский.

Алексей Барановский о рейде в РФ

Рейд РДК и ЛСР в Россию: что известно

Напомним, 12 марта бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что на границе с Украиной в районе Белгородской области идет бой. По его словам, Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" прорвались на территорию региона.

Пономарев сообщил, что пограничная Лозовая Рудка в Белгородской области полностью под контролем освободительных сил, а в населенном пункте Теткино Курской области продолжается стрелковый бой.

Командование РДК, Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" в Telegram подтвердило информацию о рейде.

Рейд на территорию РФ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" действуют как самостоятельные подразделения. Он также подчеркнул, что в РФ они "находятся у себя дома"

В свою очередь российские СМИ со ссылкой на ФСБ заявили о якобы уничтожении более 100 бойцов упомянутых подразделений, шесть танков, САУ Caesar, 20 боевых бронированных машин и опорного пункта.