"Находятся у себя дома": в ГУР прокомментировали бои в Белгородской области

Представитель разведки Андрей Юсов подчеркнул, что операцию начали добровольческие батальоны, которые действуют самостоятельно и состоят из россиян. Из перехватов понятно, что "жесткие бои" в Белгородской области вызвали панику.

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Бои на территории РФ — это, вероятно, операция российских добровольческих батальонов. Об этом в комментарии "24 Каналу" заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" на территории России действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан России. Они, в конце концов, находятся у себя дома. Вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений на территории так называемой России", — отметил он.

В "РБК-Украина" опубликовали записи перехватов, предоставленные журналистам источниками в спецслужбах.

Сообщается, что "Сибирский батальон", РДК и легион "Свобода России" ведут бои в Белгородской области. Речь идет о направлении населенного пункта Грайворон.

Из перехваченных вражеских разговоров понятно, что россияне в панике и жалуются на "жесткие бои" в регионе. В нападении один из собеседников обвиняет Украину.

"Всю ночь вокруг и в Белгороде ракетная опасность. Общественный транспорт не ходит, как и такси — все стоит", — делится другой россиянин.

Напомним, бойцы Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" начали военную операцию на территории РФ. В СМИ сообщалось о блэкауте в поселке Горьковский и якобы раненых местных жителях в нескольких населенных пунктах.