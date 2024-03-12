РДК, Легион "Свобода России" и Сибирский батальон прорвали границу с РФ: что происходит (видео)

Пограничная Лозовая Рудка в Белгородской области, как отметил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, полностью под контролем освободительных сил. В населенном пункте Теткино Курской области сейчас продолжается стрелковый бой.

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На границе с Украиной в районе Белгородской области идет бой. Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон прорвались на территорию региона. Об этом сообщил в Telegram депутат Госдумы от Новосибирской области в 2007-2016 годов Илья Пономарев.

Он рассказал, что подразделения проводят совместную операцию. Пограничная Лозовая Рудка в Белгородской области, как отметил он, полностью под контролем освободительных сил. В населенном пункте Теткино Курской области сейчас продолжается стрелковый бой.

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Командование РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона в Telegram подтвердило информацию о рейде на территорию России. Российские добровольцы начали активные боевые действия в Белгородской и Курской областях. Бойцы утверждают, что избавиться от диктаторского режима Владимира Путина можно только с помощью оружия.

"Мы будем отбирать у режима нашу землю сантиметр за сантиметром", — говорится в заявлении.

Фото: Google Maps

По данным военкоров, почти 50 добровольцев якобы вернулись на территорию Украины после артиллерийского огня со стороны ВС РФ.

Взрывы в областях РФ и НПЗ 12 марта

Российские Telegram-каналы 12 марта сообщили, что БПЛА атаковал нефтебазу в Нижегородской области. Дрон БПЛА попал прямо в установку перегонки нефти. На территории начался пожар.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о работе ПВО в Раменском городском округе. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Кроме того, дроны якобы были уничтожены в Курской и Воронежской областях.

Кроме того, губернатор Орловской области РФ Андрей Кличков заявил, что в Орле произошло падение БПЛА. Он рассказал, что атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса.

Напомним, 12 марта войска РФ сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку в Купянске. В результате авиаудара, по данным ГСЧС, загорелись квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде. Сам пятиэтажный жилой дом в Купянске частично разрушен.