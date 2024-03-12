РДК, Легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон прорвали кордон з РФ: що відбувається (відео)

Прикордонна Лозова Рудка в Бєлгородській області, як зазначив ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов, повністю під контролем визвольних сил. У населеному пункті Тьоткіно Курської області зараз триває стрілецький бій.

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На кордоні з Україною в районі Бєлгородської області йде бій. Легіон "Свобода России", РДК та Сибірський батальйон прорвалися на територію регіону. Про це повідомив у Telegram депутат Держдуми від Новосибірської області в 2007-2016 років Ілля Пономарьов.

Він розповів, що підрозділи проводять спільну операцію. Прикордонна Лозова Рудка в Бєлгородській області, як зазначив він, повністю під контролем визвольних сил. У населеному пункті Тьоткіно Курської області зараз триває стрілецький бій.

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Командування РДК, Легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону у Telegram підтвердило інформацію про рейд на територію Росії. Російські добровольці розпочали активні бойові дії у Бєлгородській та Курській областях. Бійці стверджують, що позбутися диктаторського режиму Володимира Путіна можна лише за допомогою зброї.

"Ми будемо відбирати у режиму нашу землю сантиметр за сантиметром", – йдеться у заяві.

Фото: Google Maps

За даними військкорів, майже 50 добровольців нібито повернулися на територію України після артилерійського вогню з боку ЗС РФ.

Вибухи в областях РФ та НПЗ 12 березня

Російські Telegram-канали 12 березня повідомили, що БПЛА атакував нафтобазу у Нижньогородській області. Дрон БПЛА влучив прямо в установку перегонки нафти. На території розпочалася пожежа.

Мер Москви Сергій Собянін заявив щодо роботи ППО в Раменському міському окрузі. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Орім того, дрони нібито були знищені в Курській і Воронезькій областях.

Крім того, губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков заявив, що в Орлі відбулося падіння БПЛА. Він розповів, що атаці зазнав об'єкт паливно-енергетичного комплексу.

Нагадаємо, 12 березня війська РФ скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп'янську. Унаслідок авіаудару, за даними ДСНС, загорілися квартири з першого по третій поверхи в одному під'їзді. Сам п'ятиповерховий житловий будинок у Куп'янську частково зруйновано.