Бійці РДК навідалися на Брянщину і влаштували там переполох: подробиці (фото)

Розвідники "Російського добровольчого корпусу" вступили в бій з прикордонниками РФ на території Брянської області. Є загиблі окупанти.

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Бійці "Російського добровольчого корпусу" побували на Брянщині в РФ. Вони атакували транспорт російських окупантів. Про це бійці РДК розповіли у своєму телеграм-каналі.

"18 січня розвідгрупа РДК провела засідку на транспорт противника у Суземському районі Брянської області. Кадри об'єктивного контролю будуть згодом", — лаконічно проінформували про спецоперацію захисники України.

Бій РДК з російськими окупнатами на Брянщині

Дещо більше інформації про вилазку РДК стало відомо з російських телеграм-каналів. Пост росіян про хід спецоперації на Брянщині оприлюднили самі бійці РДК. Окупанти заявили, що українська диверсійна група пробралася на територію РФ і атакувала військову вантажівку. Після перестрілки диверсанти відійшли, а окупанти стали лічити загиблих та поранених.

"В Суземському районі Брянської області в засаду української ДРГ потрапила автомашина "Урал" МО РФ. На жаль, в нас є загиблі та поранені. ДРГ противника атакувала вантажівку і тут же відступила. На допомогу прийшли прикордонники, надали першу медичну допомогу і евакуювали поранених", — йдеться в повідомленні.

18 січня російські ЗМІ писали про прорив української ДРГ у Брянській області. Вони повідомляли, що бійці ДРГ були озброєні автоматами і кулеметами, і нібито зі "значними втратами" відступили назад за кордон, а "гідну відсіч" їм дали російські прикордонники.

Нагадаємо, що 14 грудня 2023 року на Сумщину намагалася зайти ворожа ДРГ. На місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони, а для охорони кордону залучили артилерійський і мінометний розрахунки

12 грудня російська ДРГ 12 грудня намагалася потрапити в Харківську область із півночі. Її ліквідували Сили оборони.