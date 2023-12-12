Російські ДРГ намагаються прорватися в Харківську область із півночі, — Синєгубов

Останнім часом на території регіону все частіше почали фіксувати заходи ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

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Російські диверсанти намагаються прорвати кордон на півночі Харківської області. Про це в телемарафоні 12 грудня повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, останнім часом почастішали випадки, коли російські диверсанти намагаються потрапити на територію Харківщини. Учора, 11 грудня, українські військові виявили одну групу й обстріляли її. Диверсанти відступили.

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"Почастішали виходи ДРГ на півночі. Учора ворожа диверсійно-розвідувальна група вчасно була виявлена нашими воїнами та під нашим вогнем змушена була відійти", — розповів він.

Інші групи ДРГ намагалися прорватися в районі Вовчанська, їх також відбили.

За оцінкою голови ОВА, зараз у регіоні 2 найгарячіші напрямки.

"Це — Борівський напрямок в Ізюмському районі та Куп'янський напрямок. Тут ворог активно наступає, за Борівським напрямком ситуація стабільніша. Тут ворог б'є виключно по нашій інфраструктурі", — розповідає Синєгубов.

Нагадаємо, що 7 грудня в Харківській ОВА спростували заяву окупантів про захоплення села біля Куп'янська.

Раніше повідмлялося, що військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що ЗС РФ готуються захопити нові населені пункти, якщо програють Авдіївку.