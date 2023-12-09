Є план "Б": ЗС РФ готуються захопити нові населені пункти, якщо програють Авдіївку, — оглядач

Російська армія готує третій штурм Авдіївки і хотіла б окупувати її до Нового року, зазначив оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко. При цьому командири ЗС РФ не вірять в успіх.

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9 грудня військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зауважив деякі особливості у рішеннях російського командування. Ці особливості можуть свідчити про те, що ЗС РФ готується до наступу на нових відтинках фронту північніше та південніше Авдіївки. Головна мета подібних дій — до дедлайну показати Кремлю хоча б якусь перемогу. Про деталі бойових дій на Авдіївському напрямку ідеться у Telegram-каналі оглядача.

Коваленко зауважив, що російське командування почало по-різному використовувати підрозділи регулярної армії та Першого армійського корпусу (1 АК), сформованого з населення "ДНР". Військових 1 АК продовжують кидати в піхотні атаки без підтримки техніки на північному та південному флангах навколо Авдіївки. Водночас регулярні війська використовують точково, наприклад, під Степовим. Натомість їх посилено перегруповують, наповнюють новими бойовими одиницями.

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Захопили частину сектору: ЗС РФ увійшли в Авдіївку, — BILD (карта)

Це може свідчити про те, що незабаром можна очікувати третьої хвилі атак на Авдіївку, пояснив оглядач. Описуючи цю хвилю, вжив слово "потужна" і вказав можливі дати — найближчі два тижні, до кінця грудня.

При цьому Коваленко відзначив, що командування ЗС РФ отримало сигнал від Кремля — здобути Авдіївку до двох дедлайнів: перший — до Нового року, другий — до виборів президента у березні 2024 року. Якщо здобутків не буде, то їх покарають: "можуть полетіти голови", — ідеться у дописі. Саме тому там готуються до нової потужної атаки.

Однак російські командири не впевнені, що захоплять Авдіївку, вказав автор. Тому підготували "план Б": вирішили паралельно атакувати на усіх напрямках: Куп'янськ, Лиман, Бахмут, Мар'їнку, Вугледар.

"Замість економії сил, у зв'язку з високими втратами в районі Авдіївки, командування ЗС РФ обрало варіант розосередження та витрати ресурсу скрізь, де вони бачать перспективу, щось урвати".

Водночас оглядач зробив ще один висновок. На думку Коваленка, дії командирів ЗС РФ свідчать про те, що вони саме не вірять, що окупують маленьке місто, навіть сконцентрувавши навколо нього 40 тис. осіб живої сили.

Коваленко про особливості використання частин ЗС РФ Коваленко про дедлайни російського командування Коваленко про про план Б командирів ЗС РФ

Бої під Авдіївкою — деталі

Зазначимо, згідно зі звітом Генштабу ЗСУ станом на вечір 9 грудня 2023 року, ЗС РФ атакували з різною інтенсивністю на різних відтинках фронту на сході. Зокрема, під Куп'янськом відбулось 11 атак ворога, під Лиманом — одну, під Бахмутом — 13, під Авдіївкою — 35, під Мар'їнкою — 24. На онлайн карті бойових дій DeepState позначено, що росіян утримують на підступах до Авдіївки і не дають просуватись вперед.

Ситуація під Авдіївкою станом на 9 грудня 2023 року Фото: DeepState

Зазначимо, перші потужні атаки РФ на Авдіївку почались у жовтні 2023 року. Під час цих атак ЗС РФ втратила кілька тисяч осіб живої сили та кілька сотень одиниць військової техніки, підрахували OSINT-аналітики. Ворогу вдалось дещо просунутись на північному фланзі від населеного пункту: захопити терикон, підійти до Степового та Авдіївського коксохіму. Але місто не в оточенні, хоч і точаться жорсткі бої.

Нагадуємо, 9 грудня офіцер ЗСУ розповів про поточний стан лінії фронту біля Авдіївки. З його слів, коксохімічний комбінат повністю перебуває під контролем українського війська. 7 грудня представник Сил оборони заявили, що ЗС РФ не вдалось захопити село на Куп'янському відтинку фронту.