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Есть план "Б": ВС РФ готовятся захватить новые населенные пункты, если проиграют Авдеевку, — обозреватель

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Фото: Из открытых источников | Авдеевский коксохимический комбинат горит во время боевых действий (иллюстративное фото)

Российская армия готовит третий штурм Авдеевки и хотела бы оккупировать ее до Нового года, отметил обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко. При этом командиры ВС РФ не верят в успех.

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9 декабря военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил некоторые особенности в решениях российского командования. Эти особенности могут свидетельствовать о том, что ВС РФ готовится к наступлению на новых отрезках фронта севернее и южнее Авдеевки. Главная цель подобных действий — до дедлайна показать Кремлю хотя бы какую-то победу. О деталях боевых действий на Авдеевском направлении говорится в Telegram-канале обозревателя.

Коваленко отметил, что российское командование начало по-разному использовать подразделения регулярной армии и Первого армейского корпуса (1 АК), сформированного из населения "ДНР". Военных 1 АК продолжают бросать в пехотные атаки без поддержки техники на северном и южном флангах вокруг Авдеевки. В то же время регулярные войска используют точечно, например, под Степным. Вместо этого их усиленно перегруппировывают, наполняют новыми боевыми единицами.

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Захватили часть сектора: ВС РФ вошли в Авдеевку, — BILD (карта)

Это может свидетельствовать о том, что вскоре можно ожидать третьей волны атак на Авдеевку, пояснил обозреватель. Описывая эту волну, употребил слово "мощная" и указал возможные даты — ближайшие две недели, до конца декабря.

При этом Коваленко отметил, что командование ВС РФ получило сигнал от Кремля — получить Авдеевку до двух дедлайнов: первый — до Нового года, второй — до выборов президента в марте 2024 года. Если достижений не будет, то их накажут: "могут полететь головы", — говорится в заметке. Именно поэтому там готовятся к новой мощной атаке.

Однако российские командиры не уверены, что захватят Авдеевку, указал автор. Поэтому подготовили "план Б": решили параллельно атаковать на всех направлениях: Купянск, Лиман, Бахмут, Марьинку, Угледар.

"Вместо экономии сил, в связи с высокими потерями в районе Авдеевки, командование ВС РФ выбрало вариант рассредоточения и расхода ресурса везде, где они видят перспективу, что-то урвать".

В то же время обозреватель сделал еще один вывод. По мнению Коваленко, действия командиров ВС РФ свидетельствуют о том, что они как раз не верят, что оккупируют маленький город, даже сконцентрировав вокруг него 40 тыс. человек живой силы.

Коваленко об особенностях использования частей ВС РФ Fullscreen
Коваленко об особенностях использования частей ВС РФ
Коваленко о дедлайнах российского командования Fullscreen
Коваленко о дедлайнах российского командования
Коваленко о о плане Б командиров ВС РФ Fullscreen
Коваленко о о плане Б командиров ВС РФ
Коваленко об особенностях использования частей ВС РФ
Коваленко о дедлайнах российского командования
Коваленко о о плане Б командиров ВС РФ

Бои под Авдеевкой — детали

Отметим, согласно отчету Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 9 декабря 2023 года, ВС РФ атаковали с разной интенсивностью на разных отрезках фронта на востоке. В частности, под Купянском состоялось 11 атак врага, под Лиманом — одна, под Бахмутом — 13, под Авдеевкой — 35, под Марьинкой — 24. На онлайн карте боевых действий DeepState обозначено, что россиян удерживают на подступах к Авдеевке и не дают продвигаться вперед.

Ситуация под Авдеевкой Fullscreen
Ситуация под Авдеевкой по состоянию на 9 декабря 2023 года
Фото: DeepState

Отметим, первые мощные атаки РФ на Авдеевку начались в октябре 2023 года. Во время этих атак ВС РФ потеряла несколько тысяч человек живой силы и несколько сотен единиц военной техники, подсчитали OSINT-аналитики. Врагу удалось несколько продвинуться на северном фланге от населенного пункта: захватить террикон, подойти к Степному и Авдеевскому коксохиму. Но город не в окружении, хотя и идут жесткие бои.

Напоминаем, 9 декабря офицер ВСУ рассказал о текущем состоянии линии фронта возле Авдеевки. По его словам, коксохимический комбинат полностью находится под контролем украинского войска. 7 декабря представитель Сил обороны заявили, что ВС РФ не удалось захватить село на Купянском отрезке фронта.