"Под нашим контролем на все 100%": за Авдеевский коксохим идут тяжелые бои, — офицер (видео)

По словам майора МВД Максима Морозова, самой критической точкой остается промышленная зона вблизи Авдеевского коксохимического завода.

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Вооруженные силы Российской Федерации постоянно обстреливают Авдеевский коксохим, но завод остается под контролем наших Сил обороны. Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои в промзоне. Об этом рассказал офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов в эфире"Эспрессо".

"Коксохим, там очень сильно давят, но ситуация хоть и сложная, но стабильная... коксохим полностью под контролем Вооруженных Сил Украины, конечно, что его обстреливают и наносят авиаудары, постоянно он находится под обстрелами из РСЗО и арты, но завод под нашим контролем на все 100 процентов", — рассказал офицер.

По словам Максима Морозова, самой критической точкой остается промзона вблизи Авдеевского коксохима. Россияне постоянно наносят массированные авиационные и артиллерийские удары. Ситуацию осложняет морозная погода.

"Очень трудно ввести какие-то оборонительные действия, опираясь на температуру воздуха, которая снижается. Сейчас идут тяжелые бои, но все готовы к тому, что она, возможно, станет серой зоной, но сейчас она контролируется, идут бои. Силы обороны готовятся и к худшим ситуациям. Промзона — это ворота в Авдеевку, а потому довольно важный объект", — отметил военнослужащий.

Ситуация на Авдеевском направлении

По информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 9 декабря 2023 года, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага. ВС РФ не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши Силы обороны успешно отбили 35 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

Напомним, 9 декабря сообщалось, что РФ накопила 870 ракет различных типов. Россияне будут пытаться массированными ракетными ударами нанести максимальный ущерб энергетической инфраструктуре Украины.