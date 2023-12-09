Захватили часть сектора: ВС РФ вошли в Авдеевку, — BILD (карта)

Оккупантом по состоянию на 9 декабря удалось захватив часть дачного сектора на востоке города.

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Российские войска вошли в Авдеевку с нового направления. Об этом сообщил военный эксперт BILD Юлиан Репке.

По его словам, теперь российским войскам удалось войти в Авдеевку с северо-востока, захватив там часть дачного поселка. Там же находятся очистные сооружения.

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Сложная ситуация: ВС РФ захватили объект инфраструктуры в Авдеевке, — ISW (карта)

"Российские войска вошли в Авдеевку со второго направления, захватив часть дачного сектора на востоке. Украинские силы ведут бой с оккупантами при помощи танков, которым, по крайней мере пришлось отступить от одного из захваченных зданий", — отметил Репке.

Какая ситуация в Авдеевке сейчас

Ситуация на Авдеевском направлении, по информации Генштаба Украины, остается сложной. В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. За минувшие сутки Силы обороны успешно отбили 35 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

Кроме того, как сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, Россия сосредоточила на Авдеевском направлении более 40 тысяч оккупантов.

"На Авдеевском направлении сейчас действует около 40 тыс. человек, даже немного больше. Враг несет значительные потери: если в среднем посчитать, то около 300-400 человек в сутки. Российские террористы пока не уменьшают активность своей пехоты. Авдеевка и Марьинка – наибольшее количество боестолкновений, горячее всего", – рассказал он.

Российские войска вошли в Авдеевку с нового направления Фото: Bild

Напомним, 8 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина готовит бригады к новым наступательным и оборонительным операциям. По словам главы МИД, пауза в боевых действиях позволит России "отряхнуться от потерь и проблем", с которыми она столкнулась в Украине, и начать новое наступление.

Также мы писали, что, по информации эстонской разведки, Россия пытается вернуть инициативу на фронте. Свое внимание враг сосредоточил в районе Авдеевки, где продолжаются самые интенсивные бои. По словам главы эстонской разведки, если раньше Россия использовала в контрнаступлении тактику пехотных штурмов, то теперь они обстреливают украинские позиции с дальнего расстояния.