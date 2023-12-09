Захопили частину сектору: ЗС РФ увійшли в Авдіївку, — BILD (карта)

Окупантам станом на 9 грудня вдалося захопити частину дачного сектору на сході міста.

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Російські війська увійшли в Авдіївку з нового напрямку. Про це повідомив військовий експерт BILD Юліан Рьопке.

За його словами, тепер російським військам вдалося увійти в Авдіївку з північного сходу, захопивши там частину дачного селища. Там же розташовані очисні споруди.

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Складна ситуація: ЗС РФ захопили об'єкт інфраструктури в Авдіївці, — ISW (карта)

"Російські війська увійшли в Авдіївку з другого напрямку, захопивши частину дачного сектора на сході. Українські сили ведуть бій з окупантами за допомогою танків, яким принаймні довелося відступити від однієї із захоплених будівель", — зазначив Рьопке.

Яка ситуація в Авдіївці зараз

Ситуація на Авдіївському напрямку, за інформацією Генштабу України, залишається складною. У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. За минулу добу Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області.

Крім того, як повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, Росія зосередила на Авдіївському напрямку понад 40 тисяч окупантів.

"На Авдіївському напрямку зараз діє близько 40 тис. осіб, навіть трохи більше. Ворог зазнає значних втрат: якщо в середньому порахувати, то близько 300-400 осіб на добу. Російські терористи поки що не зменшують активність своєї піхоти. Авдіївка та Мар'їнка — найбільша кількість бойових зіткнень, найгарячіше", — розповів він.

Російські війська увійшли в Авдіївку з нового напрямку Фото: Bild

Нагадаємо, 8 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Україна готує бригади до нових наступальних і оборонних операцій. За словами глави МЗС, пауза в бойових діях дасть змогу Росії "обтруситися від втрат і проблем", з якими вона зіштовхнулася в Україні, і почати новий наступ.

Також ми писали, що, за інформацією естонської розвідки, Росія намагається повернути ініціативу на фронті. Свою увагу ворог зосередив у районі Авдіївки, де тривають найінтенсивніші бої. За словами глави естонської розвідки, якщо раніше Росія використовувала в контрнаступі тактику піхотних штурмів, то тепер вони обстрілюють українські позиції з далекої відстані.