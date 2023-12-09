Складна ситуація: ЗС РФ захопили об'єкт інфраструктури в Авдіївці, — ISW (карта)

Російські війська просунулися в напрямку Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки), до околиць Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки і в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

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Російські війська продовжували наступальні операції поблизу Авдіївки на сході України і захопили очисні споруди поблизу міста. Про це поінформував Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 грудня, показують, що російські війська просунулися до очисних споруд на південь від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки). Також ISW повідомляє з посиланням на російські джерела, що 7 і 8 грудня російські війська просунулися в напрямку Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки), до околиць Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки та в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

Ситуація на Авдіївському напрямку, за інформацією Генштабу України, залишається складною. У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. За минулу добу Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області.

Крім того, як повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, Росія зосередила на Авдіївському напрямку понад 40 тисяч окупантів.

"На Авдіївському напрямку зараз діє близько 40 тис. осіб, навіть трохи більше. Ворог зазнає значних втрат: якщо в середньому порахувати, то близько 300-400 осіб на добу. Російські терористи поки що не зменшують активність своєї піхоти. Авдіївка та Мар'їнка — найбільша кількість бойових зіткнень, найгарячіше", — розповів він.

Інститут вивчення війни заявив про те, що ЗС РФ просунулися в районі Авдіївки станом на 8 грудня

Нагадаємо, 8 грудня ми писали про те, що ЗС РФ безперервно штурмують Авдіївку. За словами військовослужбовця 59-ї бригади Сергія Цехоцького, наразі місто штурмують проросійські бойовики "Л/ДНР", кримінальники із загонів "Шторм-Z" і мобілізовані з низькою підготовкою, яких відправляють у постійні піхотні атаки малими групами.

А 24 листопада голова військової міської адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив, що росіяни почали новий штурм населеного пункту. За його словами, ворог застосував нову тактику. Насамперед із трьох боків пішла вперед піхота — з півночі, півдня і зі сходу — від села Спартак та аеропорту під Донецьком. Крім того, на коксохім рушила бронетехніка — російське командування вирішило використати наявність асфальту на цьому напрямку.