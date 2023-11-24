"Лізуть з усіх сторін": ЗС РФ розпочали новий наступ на Авдіївку (карта)

Третя хвиля наступу відрізняється від двох попередніх, оскільки росіяни вже не сунуть колонами техніки, як це було раніше.

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Російські окупанти розпочали вже третю хвилю наступу на місто Авдіївка на Донеччині. Росіяни штурмують безперервно з багатьох напрямків. Про ситуацію навколо міста в ефірі телемарафону розповів очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Лізуть з усіх напрямків: з флангів, з півдня, з півночі – як вони робили це і раніше. На промку полізли, плюс намагаються певні штурмові дії проводити з боку Донецька через Спартак. Лізуть з усіх сторін. Дуже багато застосовують піхоти. На промку поїхала техніка. Там є асфальтне покриття. Воно пошкоджене, зруйноване, але тим не менше, основа певна є. Техніку вони там пускають", – розповів Барабаш.

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За його словами, третя хвиля наступу відрізняється від двох попередніх, оскільки росіяни трохи змінили тактику. Вони вже не сунуть колонами техніки.

"Перша – взагалі йшли, як на парад. Друга – колони розділили і мінімум з трьох напрямків намагалися йти. Зараз вони відкрили четвертий напрямок – з боку Донецька, зі Спартака. Плюс додали промку. Більше намагаються розтягнути по лінії фронту", – підкреслив Барабаш.

Ситуація на Авдіївському напрямку. Карта Deepstate

Він зазначив, що зараз погодні умови не дозволяють окупантам використовувати техніку на повну, але як тільки погода стане більш-менш сприятливою, вони почнуть її застосовувати активніше. Поки на Авдіївському напрямку окупанти активно використовують авіацію — скидають керовані авіабомби, а також почали більше використовувати касетні боєприпаси.

"Касетами" вони по місту не працюють. Більше працюють по позиціях навколо міста. По місту використовують КАБи. Найбільше працюють КАБами-500. У середньому – від 8 до 20 авіабомбових ударів за добу відбувається по місту", – наголосив Барабаш.

Нагадаємо, що на Авдіївському напрямку окупанти застосовують багато безпілотників різних типів. Щодоби в залежності від погодних умов окупанти використовують від 50 до 100 одиниць дронів. Приблизно 60% з них – це FPV-дрони.

Раніше повідомлялося, що оборона ЗСУ в Авдіївці не дозволяє ворогу досягти своїх цілей і стримують противника на цьому напрямку.