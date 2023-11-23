Бої під Авдіївкою: росіяни застосовують до сотні дронів щодня, – ЗСУ

За словами речника Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, кількість дронів дуже велика, тому українська ППО не завжди має змогу збити їх всі.

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На Авдіївському напрямку окупанти застосовують багато безпілотників різних типів. Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі канала "Ми — Україна".

"Ворог застосовує щодоби в залежності від погодних умов від 50 до 100 одиниць дронів. Приблизно 60% з них – це FPV-дрони", – повідомив речник.

Олександр Штупун додав, що ворог також застосовує БпЛА, що скидають боєприпаси різних типів. Крім того, постійно літають розвідувальні безпілотники.

"Наша ППО їх збиває, але їх багато і не завжди маємо змогу все збити", – зазначив Штупун.

Росіяни під Авдіївкою застосовують до сотні дронів щодня

Речник розповів, що минулої доби окупанти почали третю хвилю активних дій в рамках наступу на Авдіївському напрямку, що відповідно призвело до значного збільшення їх втрат як в живій силі, так і в техніці.

"Загарбники задіяли значну кількість броньованої техніки. ВСУ повністю знищили три танки і сім інших броньованих машин. Ще досить багато ворожої техніки пошкоджено", – повідомив Штупун.

За даними ЗСУ, загальні втрати противника в живій силі, мертвими та пораненими, на Донеччині в операційній зоні Сил оборони Таврійського напрямку склали 501 особу, більшість з них – саме на Авдіївському напрямку.

На Авдіївському напрямку зараз зосереджено понад 40 тисяч окупантів.Це в основному мотострілецькі частини, але є і артилерія, і танкові частини. Наразі під Авдіївкою тривають бої і наші воїни стійко тримають оборону.

Ситуация на Авдеевском направлении. 23 ноября

До того ж наступальні дії ворога ускладнюються погодними умовами. Зараз листя з дерев вже опало та випав сніг, тож маскуватися ворогу стало складніше. Тому, коли їх виявляє українська аеророзвідка, росіяни вдаються до деяких хитрощів, а саме прикидаються мертвими, або намагаються сховатися під тілами раніше ліквідованих російських штурмовиків.

Нагадаємо, оборона ЗСУ в Авдіївці не дозволяє ворогу досягти своїх цілей. За словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, захоплення Авдіївки є політичним рішенням Кремля. Однак Сили оборони стримують противника на цьому напрямку.

Раніше Фокус писав, що росіяни через великі втрати під Авдіївкою вдаються до нової тактики. Минулого тижня у мережі поширили відео з ворожим танком-камікадзе, який нібито зміг проникнути у промзону Авдіївки. У Генштабі уточнили, що це був тягач МТЛБ, який наїхав на міну. З'явилися побоювання, що росіяни можуть підривати начинені вибухівкою бронемашини на українських позиціях.