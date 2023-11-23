Бои под Авдеевкой: россияне применяют до сотни дронов ежедневно, — ВСУ

По словам представителя Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, количество дронов очень большое, поэтому украинская ПВО не всегда имеет возможность сбить их все.

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На Авдеевском направлении оккупанты применяют много беспилотников различных типов. Об этом сообщил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире канала "Мы — Украина".

"Враг применяет ежедневно в зависимости от погодных условий от 50 до 100 единиц дронов. Примерно 60% из них — это FPV-дроны", — сообщил спикер.

Александр Штупун добавил, что враг также применяет БпЛА, сбрасывающие боеприпасы различных типов. Кроме того, постоянно летают разведывательные беспилотники.

"Наша ПВО их сбивает, но их много и не всегда можем все сбить", — отметил Штупун.

Россияне под Авдеевкой применяют до сотни дронов ежедневно

Спикер рассказал, что вчера, 22 ноября, оккупанты начали третью волну активных действий в рамках наступления на Авдеевском направлении, что соответственно привело к значительному увеличению их потерь как в живой силе, так и в технике.

"Захватчики задействовали значительное количество бронированной техники. ВСУ полностью уничтожили три танка и семь других бронированных машин. Еще достаточно много вражеской техники повреждено", — сообщил Штупун.

По данным ВСУ, общие потери противника в живой силе, мертвыми и ранеными, в Донецкой области в операционной зоне Сил обороны Таврического направления составили 501 человек, большинство из них — именно на Авдеевском направлении.

На Авдеевском направлении сейчас сосредоточено более 40 тысяч оккупантов, это в основном мотострелковые части, но есть и артиллерия, и танковые части. Сейчас под Авдеевкой продолжаются бои и наши воины стойко держат оборону.

Ситуация на Авдеевском направлении. 23 ноября

К тому же наступательные действия врага осложняются погодными условиями. Сейчас листья с деревьев уже опали и выпал снег, поэтому маскироваться врагу стало сложнее. Поэтому, когда их обнаруживает украинская аэроразведка, россияне прибегают к некоторым хитростям, а именно притворяются мертвыми, или пытаются спрятаться под телами ранее ликвидированных российских штурмовиков.

Напомним, оборона ВСУ в Авдеевке не позволяет врагу достичь своих целей. По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, захват Авдеевки является политическим решением Кремля. Однако Силы обороны сдерживают противника на этом направлении.

Ранее Фокус писал, что россияне из-за больших потерь под Авдеевкой прибегают к новой тактике. На прошлой неделе в сети распространили видео с вражеским танком-камикадзе, который якобы смог проникнуть в промзону Авдеевки. В Генштабе уточнили, что это был тягач МТЛБ, который наехал на мину. Появились опасения, что россияне могут взрывать начиненные взрывчаткой бронемашины на украинских позициях.