"Начали третью волну наступления": Тарнавский рассказал о ситуации под Авдеевкой

На Таврическом направлении растут потери ВС РФ в живой силе и бронетехнике. Украинским бойцам за сутки удалось уничтожить 706 оккупантов и 51 единицу военной техники, рассказали в командовании.

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Вооруженные силы Российской Федерации начали третью волну наступления на Авдеевском направлении. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram.

"Оккупанты начали третью волну активных действий в рамках наступления на Авдеевском направлении", — сказал Александр Тарнавский.

По его словам, украинские военные стойко держат оборону под Авдеевкой. Кроме этого, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Александр Тарнавский отметил, что российские военные нанесли 11 авиаударов, провели 56 боевых столкновений и осуществили 973 артобстрела в операционной зоне ОСУВ "Таврия".

Потери врага на Таврическом направлении

Тарнавский отметил, что на Таврическом направлении растут потери российских военных в живой силе и бронетехнике. Общие потери ВС РФ за сутки составили 706 человек. Кроме этого, украинские военные уничтожили 51 единицу военной техники, а именно:

восемь танков;

13 ББМ;

восемь артсистем;

два средства противовоздушной обороны;

15 беспилотных летательных аппаратов;

пять автомобилей.

Также бойцы ВСУ уничтожили два российских склада боеприпасов и четыре важных объекта ВС РФ. Кроме этого, было повреждено еще 44 единицы военной техники.

Напомним, 22 ноября спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что в районе Авдеевки Донецкой области оккупанты бросили несколько колонн с бронетехникой вперед, однако наступление потерпело неудачу, в результате чего враг потерял почти 80% техники.

В тот же день аналитики DeepState рассказали, что оккупанты накопили более шести тысяч километров инженерно-фортификационных сооружений на территории Украины. Больше всего враг укрепил Запорожскую и Донецкую область — 1869 и 1865 километров.