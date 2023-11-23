"Я не выйду, Макс": Сенцов показал окопный бой в окружении вблизи Авдеевки (фото, видео)

Режиссер показал ожесточенный окопный бой украинских бойцов в окружении российских танков.

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Украинский режиссер и военнослужащий Олег Сенцов, который воюет на фронте вблизи Авдеевки, обнародовал видео окопных боев украинских бойцов, которых, вероятно, берут в окружение и атакуют танками оккупанты.

Кадры с камеры GoPro бойцов свидетельствуют, что украинские бойцы ведут тяжелый и длительный бой. Среди них есть раненые.

Сенцов показал окопный бой в окружении вблизи Авдеевки

Один из воинов, у которого тяжелое ранение, готов остаться, чтобы не обременять своих собратьев. Однако мы видим отход вместе со спасенным раненым. Видео боя длится около 30 минут.

"Фейсбук обычно скрывает подобные видео, поэтому прошу репоста, чтобы правду о войне видело немного больше людей", — написал Сенцов в соцсети.

Окопный бой в окружении вблизи Авдеевки — видео Сенцова Фото: Сенцов

По словам военного журналиста Юрий Бутусова, бой идет на рассвете одного из дней этой осени под Авдеевкой.

Из разговора военных понятно, что россияне берут их в окружение. С одной стороны они уже только в 15 метрах. По украинским защитникам бьют из гранатомета, бросают гранаты и стреляют из танков.

Трое украинских воинов из 13, которые держали снятую на видео часть посадки, в том числе и Сенцов, получают ранения.

Режиссер Сенцов показал бой в окружении вблизи Авдеевки Фото: Сенцов

Все разговоры в окопах и по рации происходят под звуки постоянных выстрелов и не стихают даже на несколько секунд.

"Здесь раненый. Надо место, чтобы я его осмотрела. У него ноги в крови... Танчик, ложись, ложись! Мы в окружении, по нам е**шат танками", — говорит военная, которая оказывает помощь раненому.

Далее слышно, как Сенцов (позывной "Грунт"), передает по рации собратьям информацию о танках.

"Мимо нас проехали 4 танка, они стреляли, но поехали дальше на железку. Как принял?" — спрашивает он.

Окопный бой вблизи Авдеевки Фото: Сенцов

Впоследствии бойцы решают отходить с посадки к бронетехнике двумя "коробками": первые шестеро с раненым, остальные семеро прикрывают отход и тогда отходят сами. На видео говорят, что надо идти к месту, где высаживались, это в 50 метрах, но предупреждают, что россияне будут стрелять со всех сторон.

"Нет, мужики, вы без меня уйдете, я остаюсь, потому что это несерьезно. Я не выйду, Макс", — восклицает раненый боец, который не может идти.

Однако Сенцов говорит, что собрата не бросят.

Окопный бой в окружении вблизи Авдеевки Фото: Сенцов

"Мы тебя понесём... Мы тебя вынесем... Пулемёт бросаем, автомат я этот заберу... ты тянешь "Алькаиду" (раненый боец — ред.) двумя руками. Держи, как бы он ни кричал. Тянешь его за руки, не бросаешь", — говорит Сенцов.

На видео можно увидеть, как бойцы вместе с тяжелым раненым отходят к бронетехнике, выезжают с поля боя и передают раненого медикам, которые уже ждут их на дороге.

По данным Бутусова, в этом конкретном бою все украинские защитники остались живы.

Напомним, армия РФ продолжает атаки в окрестностях Авдеевки Донецкой области.

15 ноября начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские военные превращают Авдеевку в Марьинку. По его словам, в районе Авдеевки как было горячо, так и остается.