"Я не вийду, Макс": Сенцов показав окопний бій в оточенні поблизу Авдіївки (фото, відео)

Режисер показав запеклий окопний бій українських бійців в оточенні російських танків.

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Український режисер і військовослужбовець Олег Сенцов, який воює на фронті поблизу Авдіївки, оприлюднив відео окопних боїв українських бійців, яких, ймовірно, беруть в оточення й атакують танками окупанти.

Кадри з камери GoPro бійців свідчать, що українські бійці ведуть важкий і тривалий бій. Серед них є поранені.

Сенцов показав окопний бій в оточенні поблизу Авдіївки

Один з воїнів, в якого важке поранення, готовий залишитися, щоб не обтяжувати своїх побратимів. Однак ми бачимо відхід разом з врятованим пораненим. Відео бою триває близько 30 хвилин.

"Фейсбук зазвичай приховує подібні відео, тому прошу репоста, щоб правду про війну бачило трохи більше людей", — написав Сенцов у соцмережі.

Окопний бій в оточенні поблизу Авдіївки - відео Сенцова Фото: Сенцов

За словами військового журналіста Юрій Бутусова, бій точиться на світанку одного з днів цієї осені під Авдіївкою.

З розмови військових зрозуміло, що росіяни беруть їх в оточення. З одного боку вони вже лише у 15 метрах. По українських захисниках б’ють з гранатомета, кидають гранати і стрілять з танків.

Троє українських воїнів з 13, які тримали зафільмовану на відео частину посадки, зокрема і Сенцов, отримують поранення.

Режисер Сенцов показав бій в оточенні поблизу Авдіївки Фото: Сенцов

Усі розмови в окопах та по рації відбуваються під звуки постійних пострілів і не стихають навіть на кілька секунд.

"Тут поранений. Треба місце, щоб я його оглянула. У нього ноги в крові… Танчик, лягай, лягай! Ми в оточенні, по нас ї**шать танками", — каже військова, яка надає допомогу пораненому.

Далі чути, як Сенцов (позивний "Грунт"), передає по рації побратимам інформацію про танки.

"Повз нас проїхали 4 танки, вони стріляли, але поїхали далі на желєзку. Як прийняв?" — питає він.

Окопний бій поблизу Авдіївки Фото: Сенцов

Згодом бійці вирішують відходити з посадки до бронетехніки двома "коробками": перші шестеро з пораненим, решта семеро прикривають відхід і тоді відходять самі. На відео говорять, що треба йти до місця, де висаджувалися, це в 50 метрах, але попереджають, що росіяни стрілятимуть з усіх сторін.

"Ні, мужики, ви без мене підете, я залишаюсь, бо це несерйозно. Я не вийду, Макс", — вигукує поранений боєць, який не може йти.

Однак Сенцов каже, що побратима не кинуть.

Окопний бій в оточенні поблизу Авдіївки Фото: Сенцов

"Ми тебе понесемо… Ми тебе винесемо… Кулемет кидаємо, автомат я цей заберу… ти тягнеш "Алькаїду" (поранений боєць — ред.) двома руками. Тримай, як би він не кричав. Тягнеш його за руки, не кидаєш", — каже Сенцов.

На відео можна побачити, як бійці разом з важким пораненим відходять до бронетехніки, виїжджають з поля бою і передають пораненого медикам, які вже чекають їх на дорозі.

За даними Бутусова, у цьому конкретному бою всі українські захисники залишилися живі.

Нагадаємо, армія РФ продовжує атаки на околицях Авдіївки Донецької області.

15 листопада начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські військові перетворюють Авдіївку на Мар'їнку. З його слів, в районі Авдіївки як було гаряче, так і залишається.