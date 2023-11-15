"Усе більше оточення": ЗС РФ просунулися далі від залізниці на півночі Авдіївки, — Bild (карти)

Українське командування незабаром постане перед проблемою постачання боєприпасів для трьох тисяч бійців ЗСУ, які обороняють Авдіївку. Водночас, як зазначають журналісти, ЗС РФ готові діяти точно так, які воювали під Бахмутом.

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Підрозділи ЗС РФ змогли перерізати залізничну гілку, яка прямує до Авдіївки з півночі. Вони стали ще ближчі до села Степового й доріг, якими ЗСУ отримують підкріплення. Загальна тактика росіян схожа на дії під час окупації Бахмута, але є певні відмінності. Про деталі боїв під Авдіївкою розповіло німецьке видання Bild.

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Bild порівняло події під Авдіївкою з боями під Бахмутом. Журналісти нагадали, що росіяни воювали за Бахмут 11 місяців, поклавши заради цього, згідно з оцінками західних аналітиків, від 10 до 20 тис. військових ЗС РФ (у середньому по 60 загиблих росіян за день).

У статті вказується, що російські підрозділи перетнули залізничні шляхи на північному фланзі Авдіївки навпроти Степового. Опублікували карту, на якій видно червону лінію боїв, яка вже проходить за 500 метрів від східних околиць цього населеного пункту.

Ситуація на північ від Авдіївки під Степовим станом на 15 листопада 2023 року Фото: Скриншот Відстань від Степового до лінії боїв біля залізниці Фото: DeepState

Автори Bild звернули увагу на різні тактики, які використовують ЗС РФ і ЗСУ. Зокрема, ЗС РФ атакують піхотою, тоді як ЗСУ має можливість використовувати Bradly й танки. Тактика росіян дала їм можливість досягнути Степового, яке "все більше потрапляє під контроль Росії". Перед українським командуванням може постати проблема, як постачати все необхідне чотирьом тисячам людей: за оцінками видання, це 3 тис. військових і 1 тис. цивільних.

Російська піхота просувається вперед, усупереч мінним полям і обстрілам артилерії ЗСУ, пише Bild. Орієнтовно щодня на цьому відтинку фронту ЗС РФ втрачає від 100 до 200 осіб — їх називають "гарматним м'ясом". У цілому ж тут загинули вже близько 3 тис. росіян (початок штурмів — 10 жовтня 2023 року) та втрачено близько 200 БТР і бронемашин. Українці протидіють ворогу БТР Bradly й танками, ідеться в статті.

"Росіяни продовжують наступати і все більше оточувати Авдіївку", — пише Bild, наголошуючи, що Генштаб ЗСУ не витрачатиме людські життя, як це робить російське командування.

"Кремль використовує своїх солдатів як гарматне м’ясо, втрачаючи від 100 до 200 людей на день — це мито, яке Україна не може та не хоче платити", — підсумували в німецькому ЗМІ.

Бої під Авдіївкою — деталі

Зазначимо, початок штурмів Авдіївки відбувся 10-16 жовтня 2023 року. Тоді в Bild вказали, що росіяни кинули вперед танкову колону в 100 танків, але їх зупинили бійці ЗСУ. Ворог під час першої спроби атаки втратив 60 бронемашин і 200 осіб живої сили.

15 листопада українські військові експерти зазначили, що лінія боїв стала ще ближча до Авдіївського коксохімічного заводу. Під загрозою — населені пункти Сєверне й Тоненьке, через які проходить логістичний шлях українського угруповання.

13 листопада про ситуацію на цьому відтинку фронту написали експерти DeepState. У аналітичному звіті зазначено, що під час боїв під Авдіївкою російські підрозділи подекуди б'ють артилерією по своїх військах.

Нагадуємо, у тимчасово окупованому Маріуполі ЗС РФ готуються до оборони, розповів радник мера Петро Андрющенко. За його словами, окупанти встановлюють по місту РЕБ і роблять спеціальні бійниці в парканах. Водночас РЕБ не спрацьовує на території областей РФ: напередодні під ударами опинилися військові заводи в Москві та під Брянськом.