Донецький фронт: українські експерти окреслили ключові події битви під Авдіївкою (карта)

На південному фланзі ЗС РФ намагаються просуватися в бік Сєверного і Тоненького з метою перекрити логістичну артерію українських сил. На північному фланзі запеклі бої точаться біля Авдіївського коксохіму, який може стати ареною майбутніх боїв.

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Російські війська продовжують тиск на Авдіївському напрямку, активно використовуючи штурмову авіацію. Повітряних ударів завдають штурмовики Су-25, вертольоти Ка-52 і Мі-8, прикриваючи штурмову піхоту росіян. Про динаміку бойових дій під Авдіївкою 15 листопада розповіли військові експерти Руслан Ярмолюк та Олександр Мусієнко в межах огляду "Оперативний черговий" в ефірі телемарафону.

За інформацією українських військкорів, противник збільшив застосування тактичної авіації, яка прикриває штурмову піхоту, що йде вперед.

"Малими групами за підтримки ствольної артилерії ворог продовжує тиснути на флангах, наступаючи з Красногорівки, з півночі, а також з півдня. Попри великі втрати противник не відмовився від ідеї захопити Авдіївку", — розповів військкор Руслан Ярмолюк.

За його словами, запеклі бої точаться на захід, біля залізничного насипу в районі населеного пункту Степове. Також на північно-східних околицях міста в районі терикону російські війська впритул підійшли до Авдіївського коксохімічного заводу, тож існує ймовірність, що територія заводу стане ареною бойових дій.

Також з боку окупованого Водяного противник чинить тиск на Тоненьке та прилеглі території, з метою перерізати логістичну артерію ЗСУ. Крім того, російські підрозділи в районі Первомайського намагаються просуватися в бік Нетайлового, проте всі ці спроби оточити Авдіївку не увінчалися успіхом.

Водночас на захоплених територіях противник створює потужні укріплення, заливаючи їх на окремих ділянках бетоном.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку

Загалом окупанти незначно просунулися на всій ділянці Авдіївського фронту, використовуючи тактику просування малими штурмовими групами, хоча на цьому напрямку зосереджено близько 40 000 особового складу ЗС РФ.

За час активних дій під Авдіївкою українські бійці знищили понад 100 танків противника, 250 бронемашин, понад 50 артилерійських систем і близько 10 000 особового складу.

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Наступ із трьох сторін. Росіяни атакують під Авдіївкою — але просування майже немає

Ситуацію прокоментував і керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зазначив, що Авдіївка для росіян має як політичне, так тактичне значення.

"Ворог планував активізувати наступальні дії — це було прогнозовано. І очевидно, що Авдіївка була обрана з точки зору положення міста, де завжди велися активні бойові дії. Відтак, для ворога склалися передумови для наступу саме тут, і він, з їхнього погляду, мав призвести до оточення", — пояснив Мусієнко.

Водночас політичним моментом для окупантів є розташований поруч Донецьк, від якого росіяни намагаються відсунути Сили оборони. Також Москва цими діями хоче показати, що контрнаступ ЗСУ нібито завершився й ініціатива тепер на боці ЗС РФ.

Нагадаємо, згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, 14 листопада російські війська активізували на Авдіївському напрямку свою авіацію. При цьому підрозділи ЗСУ відбили 17 ворожих атак.