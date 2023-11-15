Наступ із трьох сторін. Росіяни атакують під Авдіївкою — але просування майже немає

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Авдіївка

Ворог продовжує мʼясні штурми біля Степового з трьох боків (фланги + у лобову). Фактично, їм вдалося зачепитися за крайні хати у селищі, хоча за закріплення мова не йде.

Це сіра зона, куди вони заходять, здихають, а потім заходять нові групи з тим же результатом.

Біля коксохімзаводу нових успіхів окупант не мав.

Біля Сєвєрного та Первомайського без змін. Наші воїни стійко стоять.

Також ворог почав промацувати нашу оборону північніше Красногорівки, у напрямку Очеретиного.

Поки успіхів ці спроби не мали. Але треба розуміти, що ворог буде постійно намагатися проломити нашу оборону там.

А все тому, що ворог хоче якомога більше розтягнути наші сили, змушуючи нас реагувати та зменшувати щільність військ у напрямку головного удару.

Або перекидувати з інших напрямків, що також небажано.

Бої за Авдіївський вузол оборони будуть надалі складними, і перспективи утримання залишаються невідомими. Ніхто не може гарантувати, що ми втримаємо чи не зможемо цього зробити.

На жаль, втрати Красногорівки та Камʼянки на початку року сильно вплинули на загальну розстановку сил та оперативну ситуацію.

Найменше, що ми можемо зробити — це потужно задонатити хлопцям, які боронять Авдіївку. Їх підтримка прямо зараз — це наша спільна інвестиція у майбутнє.

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