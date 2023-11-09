Російські жертви, безглузді та нещадні. Що відбувається під Авдіївкою прямо зараз
Під Авдіївкою ситуація для російської армії практично не розвивається, пише вiйськовий кореспондент Богдан Мирошников. Вона має незначне просування по кілометр-півтора на добу, але задля цього приносяться колосальні жертви.
Авдіївка.
Ситуація залишається важкою. Бої не вщухають ні на хвилину.
Ворог прогнозовано намагається потужно атакувати в бік Сєверного з метою охоплення селища з двох боків. Але фактично йому доводиться штурмувати в лоб, адже на флангах він постійно має невдачу.
Так само в лобову ворог намагається прорвати нашу оборону в напрямках Степового й АКХЗ.
За тиждень мав невеликі успіхи відносно масштабів наступальних дій, просунувшись до 1-1,5 км залежно від ділянки.
Водночас ворог несе просто шалені втрати. І наразі інтенсивність штурмів через це починає знижуватися. Але вони поки тримають резерви та не вводять їх у бій.
Виникає така собі патова ситуація, коли о/с і техніки не вистачає, а задачі виконувати потрібно, і водночас резерви не кидають у бій.
Усе це змушує ворога ухвалювати складні рішення:
- введи резерви зараз — потім вони сточаться швидше, ніж будуть виконані задачі;
- введи резерви потім — оперативно-тактична ситуація погіршиться, і мети можна взагалі не досягнути.
Що вони оберуть, покаже час.
А поки окупанти штурмують мʼясними хвилями та вистрілюють дуже багато БК, що не зовсім і відчувається це зниження інтенсивності.
Нашим воїнам вдається стійко тримати визначені рубежі.
Авдіївка — це Україна! Була, є та завжди буде!
Ворог повинен остаточно зламати об неї свої зуби. Іншого шляху немає.
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