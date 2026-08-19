Наліт довжиною в добу: що сталося 18 серпня і як боротися з реактивними "шахедами"

Ця др…чка Київщини реактивними "шахедами", яка триває вже 16 годин поспіль, мабуть, не закінчиться ніколи.

Переважно один й той самий маршрут, під 50 запущених дронів. Але проблема в тому, що збивати особливо нічим. Не будемо ж ми дорогі ракети витрачати, які потрібні для інших цілей.

"Стінгери" не пропонувати, бо вартість однієї ракети є дорожчою за реактивний шахед.

AIM-7 Sparrow — теж йде туди ж.

MIM-23 HAWK — туди ж.

МВГ, мала авіація та гелікоптери відпадають відразу — вони не зможуть підловити такого "шахеда".

Що залишається?

Масштабування присутності Skynex з 35-мм боєприпасами AHEAD з програмованим підривом — та молитися, щоб з однієї черги (10 боєприпасів) "шахед" можна було збити. Вартість однієї черги виходить ~$11,2 тис. Можливо, опрацювати питання інтеграції AHEAD на ЗСУ "Гепард". Дешеві ракети "повітря-повітря". AIM-7 Sparrow коштує дуже дорого, можливо, знадобиться зробити дешевшу модифікацію. Але це, напевне, роки. Дешеві ракети "земля-повітря". Це також про здешевшання умовного HAWK. Але це також роки. Реактивні перехоплювачі. Мабуть, найперспективніший напрямок. Але тут і багато складнощів — швидкість, висота, стійкість в повітрі, ефективність перехоплення. Це зараз не масова історія. Але, думаю, в наступному році вже можна буде масштабувати. І в ще більшій перспективі, це дозволить збивати також крилаті ракети (від "Бандеролі" до "Калібра" та Х-101 зі стандартною БЧ), не тільки реактивні "шахеди".

А що зараз?

А зараз доводиться витрачати дорогі ракети, які дорівнюють або перевищують вартість одного реактивного "шахеда".

Відео дня

Тільки за день на Київщину полетіло близько 50 шт. А ворог їх може виробляти до 100 шт. на добу.

І до масштабування виробництва реактивних перехоплювачів це складе величезну проблему. Бо запаси AIM-7, HAWK та "стінгерів" — не резинові.

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