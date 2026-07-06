Реактивних "Шахедів" стає більше: "Флеш" пояснив, як змінилася тактика ударів РФ по Україні

Російська армія поступово змінює підхід до використання ударних безпілотників "Шахед". Якщо раніше основний акцент робився на масованих нальотах, то зараз окупанти дедалі частіше використовують реактивні модифікації дронів і концентруються на ураженні конкретних важливих цілей.

Про це повідомив радник Міністра оборони України Сергій Бескрестнов ("Флеш") у своєму Telegram-каналі. За його словами, нинішні зміни він прогнозував ще близько року тому. Він пояснив, що ефективність бензинових "Шахедів" під час атак на глибокий тил України суттєво впала після того, як українські сили оборони навчилися збивати переважну більшість таких безпілотників. У результаті застосовувати їх для подібних операцій стало менш вигідно, тому російські війська дедалі активніше переходять на реактивні версії дронів.

Водночас це не означає, що бензинові "Шахеди" перестали використовувати. За оцінкою "Флеша", вони залишаються одним із головних засобів для ударів по прикордонних районах України. Щодоби противник запускає близько двох сотень таких безпілотників, спрямовуючи їх по автозаправних станціях, складах, енергетичній інфраструктурі та транспортних об'єктах.

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Також Бескрестнов зазначив, що в прикордонній зоні росіяни мають можливість застосовувати керування дронами через mesh-модеми. Саме тому, за його словами, придушення сигналів супутникової навігації в таких випадках практично не впливає на їхню роботу, адже безпілотники використовують інший спосіб керування.

Він звернув увагу на ще одну тенденцію — останнім часом загальна кількість "Шахедів", які Росія запускає по території України, стала меншою. При цьому, наголошує експерт, об'єктивних причин для такого скорочення він не бачить. На його думку, найбільш імовірним поясненням є те, що частину виробничих потужностей росіяни переорієнтовують на серійний випуск реактивних модифікацій цих безпілотників.

Окремо "Флеш" відзначив зміну самої логіки повітряних атак. Якщо раніше противник розраховував насамперед на кількість дронів, то тепер більше уваги приділяє їхній ефективності. Перед ударами російські військові проводять детальну розвідку об'єктів, аналізують роботу українських засобів протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій та систем радіоелектронної боротьби, визначають можливі маршрути обходу захисту й прокладають траєкторії польоту на різних висотах та швидкостях.

Крім того, за словами Бескрестнова, для виконання таких завдань противник уже застосовує модифікацію "Шахедів" під назвою "Сікер". Ці безпілотники обладнані системою захоплення цілі, що дозволяє їм ефективніше виконувати удари по визначених об'єктах.

Наприкінці "Флеш" наголосив, що свідомо не коментує публічно можливі кроки України у відповідь на такі зміни. Він пояснив, що будь-які деталі щодо вдосконалення української оборони можуть становити інтерес для противника, тому подібну інформацію не варто розголошувати.

Нагадаємо, що в ніч на 6 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак по Україні та застосувала для цього 419 засобів повітряного нападу, серед яких 68 ракет і 351 ударний безпілотник. Основного удару зазнав Київ. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, українській ППО не вдалося перехопити жодної балістичної ракети через гострий дефіцит ракет для систем Patriot.

Крім того, Міністерство оборони РФ пригрозило, що Росія збільшить кількість і потужність ударів по Україні у відповідь на атаки українських безпілотників по своїй території. У російському відомстві також стверджують, що в ніч на 6 липня Україна нібито атакувала Росію 625 далекобійними дронами, більшість із яких, за їхньою версією, вдалося збити або придушити.