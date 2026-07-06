ППО не збила жодної балістичної ракети під час атаки на Київ: Ігнат назвав причину

Під час масованої атаки на Київ у ніч на 6 липня українська ППО не перехопила жодної балістичної ракети. Головною причиною став дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що російські війська користуються нестачею таких ракет і роблять ставку саме на балістичні цілі, оскільки їх значно складніше збивати, ніж крилаті ракети чи безпілотники.

“Певний серйозний дефіцит є в Україні, є серйозний дефіцит у світі ракет перехоплюючих”, — сказав Ігнат.

За даними Повітряних Сил Збройних Сил України, у ніч на 6 липня Росія застосувала проти України 419 засобів повітряного нападу — 68 ракет різних типів і 351 ударний безпілотник.

Основного удару зазнав Київ. Сили ППО збили 31 крилату ракету Х-101, шість ракет “Калібр” і сотні дронів, однак зафіксували влучання 23 балістичних, шести протикорабельних ракет і 18 ударних безпілотників на 34 локаціях. Ще на 16 локаціях впали уламки збитих цілей.

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Ігнат наголосив, що ефективність ППО проти крилатих ракет цієї ночі була майже стовідсотковою, тоді як результати по балістичних цілях виявилися значно гіршими через нестачу ракет до Patriot.

Речник також повідомив, що напередодні атаки президент України Володимир Зеленський публічно звертався до українців і міжнародних партнерів. За словами Ігната, у зверненні йшлося про необхідність додаткових систем Patriot і ракет до них, а це питання також порушували на дипломатичному рівні.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну ракетами та ударними безпілотниками. Перші вибухи в Києві пролунали близько 3:00, також під ударом опинилися Вишневе та інші передмістя столиці.

Унаслідок обстрілу були влучання в житлові будинки та пошкодження кількох багатоповерхівок. За даними Повітряних сил, Росія застосувала 419 засобів повітряного нападу, при цьому українська ППО не перехопила балістичні ракети, зокрема й "Циркон".