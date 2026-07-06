Не збили жодну балістику: Повітряні сили повідомили про результати роботи ППО 6 липня

В ніч на 6 липня Росія атакувала Україну 419 засобами ураження різного типу, ідеться у звіті Повітряних сил ЗСУ. Росіяни застосували 23 балістичних ракети, жодну з яких не збила українська система протиповітряної оборони.

Для удару по Україні 6 липня ЗС РФ застосували сумарно 68 балістичних та крилатих ракет, і також 351 дрон-камікадзе, доповіло Повітряне командування. Засоби ППО знешкодили 363 цілі: ефективність 87%. При цьому не вдалось збити жодної балістики.

Зранку 6 липня Повітряні сили оприлюднили дані про повітряний удар ЗС РФ, під час якого засоби ураження летіли з Курської, Брянської, Орловської, Волгоградської області, з Краснодарського краю та ТОТ Донецької області. В підсумку сталось 47 влучань у 34 локаціях: інформація станом на 8:30.

Результати роботи ППО під час останнього удару РФ:

гіперзвукові притикорабельні ракети 3М22 "Циркон"/"Онікс" — летіло 6 ракет, жодну не збили;

балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 — летіло 23 ракети, жодну не збили;

крилаті ракети Х-101 — летіло 33 ракети, збили 31;

крилаті ракети "Калібр" — летіло шість, усі збили;

дрони різних типів — летіло 352, збили 326.

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Згідно з даними командування, не збили жоден "Циркон" та "Іскандер-М" (сумарно 29 ракет), але успішно відбили атаку крилатих ракет (знешкодили 37 з 39), і також впорались з атакою дронів-камікадзе різних типів.

Обстріл 6 липня — дані про роботу ППО Фото: Повітряні сили ЗСУ

Обстріл 6 липня — деталі

Моніторинговий паблік "Стратегічна авіація" опублікував інфографіку з траєкторією ракет та дронів РФ під час атаки 6 липня, складену на основі повідомлень Повітряних сил ЗСУ. Бачимо, що майже усі засоби ураження летіли на Київ, при цьому атака відбулась переважно з північного сходу. Інші уражені регіони — це південь (Одеська область) та прифронтова зона.

Обстріл 6 липня — траєкторія засобів ураження РФ Фото: Стратегічна авіація РФ / Telegram

Зазначимо, в ніч на 6 липня Повітряне командування попередило про пуск ракет та дронів РФ, а перші вибухи у Києві пролунали близько 3 год. На відео та фото з місця подій показали пожежі у різних регіонах української столиці. Зранку КМВА повідомила, що найбільші ураження відбулись у трьох районах — у Подільському, Дарницькому, Голосіївському. У Подільському районі засіб ураження влучив у дев'ятиповерхівку та "прошив" її наскрізь: повне руйнування від 9 до 5-6 поверху. Крім того, були пошкоджені інші житлові будинки: руйнування 21-поверхівки, пожежа у 19-поверхівці тощо. Попередньо було відомо про дев'ятьох загиблих, але згодом мер Кличко уточнив, що ідеться вже про 11 жертв РФ.

Нагадуємо, місцева влада Вишневого повідомила про загрозу вторинної детонації після російського обстрілу: з яких вулиць почали евакуацію людей.