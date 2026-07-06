Наслідки нічного удару РФ: у Києві влучання у багатоповерхівку, загинуло 9 людей (фото)

Внаслідок удару Росії по Києву постраждали Подільський, Дарницький та Голосіївський райони, повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій. У Подільському районі зруйновано дев'ятиповерхівку, пошкоджено 21-поверхівку, почалась пожежа на 19-поверхівці. Росіяни запустили по Україні крилаті ракети та дрони, які летіли зі сходу та півдня, під атакою опинились Київ та Київщина, і також центральні регіони України.

Рятувальники та пожежники працюють на усіх локаціях у Києві, які постраждали від удару РФ 6 липня, ідеться у дописі ДСНС у Telegram-каналі. Станом на 5-6 год відомо про пошкодження та пожежі, які вирують у трьох районах столиці, — ідеться про житлові будинки, подвір'я, нежитлові споруди.

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У дописі ДСНС перелічені деякі локації, які найбільше постраждали від російського обстрілу.

Подільський район — наслідки обстрілу

ЗС РФ влучили у дев'ятиповерхівку та зруйнували її з 9 по 5 поверх. 17 людей вивели у безпечне місце, 28 — врятували з горішніх поверхів. Про загиблих даних поки що немає.

Стався удар по 25-поверхівці — руйнування від 2 по 5 поверх: тривають рятувально-пошукові роботи.

Відео дня

На 19-поверхівці загорівся дах, палають машини на подвір'ї.

У 25-поверхівці сталось влучання уламків на рівні 16 поверху.

Також є інші локації з пожежами, на яких працюють рятувальники, ідеться у дописі.

Дарницький район

Згідно з даними ДСНС, у цьому районі уламки влучили по 4 поверху 25-поверхівки, в іншому будинку почалась пожежа площею 150 кв. м та у гаражному кооперативі поруч, у 30-поверхівці — вогонь від 23 по 25 поверх.

Голосіївський район

Рятувальники повідомили про займання нежитлової споруди.

У дописі ДСНС — серія фото та відео з локацій у Києві з наслідками удару РФ 6 липня. Кадри показують пожежі та цивільних людей, які дивляться на зруйноване житло.

Обстріл Києва 6 липня — пожежі після влучання Фото: ДСНС

Обстріл Києва 6 липня — постраждалі люди Фото: ДСНС

Обстріл Києва 6 липня — деталі

Глава КМВА Тимур Ткаченко зранку повідомив орієнтовні дані про постраждалих від російського удару по Києву 6 липня. Попередньо відомо про дев'ятьох загиблих та 46 поранених, з них — шестеро дітей.

"На жаль, це не остаточна інформація. Роботи з порятунку людей ще тривають", — написав Ткаченко о 7:16.

Міський голова Києва Віталій Кличко додав нову інформацію про наслідки обстрілу. Зі слів мера, почалась пожежа ще й в Оболонському районі у районі нежитлової забудови. Також він уточнив дані про постраждалих: з 24 постраждалих 14 відправили до лікарні, серед поранених — діти 7 та 8 років.

Тим часом з'явилось повідомлення глави Київської ОВА Миколи Калашника. Зі слів посадовця, небезпечна ситуація у Вишневому під Києвом: людей просять залишатись вдома, поки вибухотехніки знешкодять небезпечні об'єкти. Інші постраждалі райони: Бучанський, Вишгородський, Броварський. Відомо про 15 поранених, серед них — 9-річна дівчинка, і кількість постраждалих може зрости. Крім того, через російський удар змінили напрямок руху п'яти потягів.

"№93 Харків — Холм, №134 Кам'янець-Подільський — Київ, №94 Холм — Харків, №43 Дніпро — Івано-Франківськ та №104 Львів — Лозова. На фастівському напрямку організовано автобусне сполучення між Бояркою та Києвом", — ідеться у дописі Калашника.

Зазначимо, Фокус писав про нічний удар РФ 6 липня. Згідно з даними Повітряних сил та моніторингових каналів, росіяни запустили зграю дронів, крилаті ракети "Калібр" та Х-101, інші засоби ураження. Перша інформація про вибухи у Києві надійшла близько 3 год: з'явились кадри займань посеред житлових багатоповерхівок.

Обстріл Києва 6 липня — траєкторія руху ракет та дронів РФ Фото: Стратегічна авіація РФ / Telegram

Нагадуємо, попередній масований удар РФ відбувся 2 липня: загинуло 30 людей. Представник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, яка ситуація з ракетами Patriot.