Последствия ночного удара РФ: в Киеве попадание в многоэтажку, погибли 9 человек (фото)

В результате удара России по Киеву пострадали Подольский, Дарницкий и Голосеевский районы, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. В Подольском районе разрушено девятиэтажное здание, повреждено 21-этажное здание, начался пожар в 19-этажном здании. Россияне запустили по Украине крылатые ракеты и дроны, которые летели с востока и юга; под атакой оказались Киев и Киевская область, а также центральные регионы Украины.

Спасатели и пожарные работают на всех участках Киева, пострадавших от удара РФ 6 июля, говорится в сообщении ГСЧС в Telegram-канале. По состоянию на 5–6 часов известно о повреждениях и пожарах, бушующих в трех районах столицы — речь идет о жилых домах, дворах и нежилых постройках.

В сообщении ГСЧС перечислены некоторые места, наиболее пострадавшие от российского обстрела.

Подольский район — последствия обстрела

Вооружённые силы РФ попали в девятиэтажное здание и разрушили его с 9-го по 5-й этаж. 17 человек были эвакуированы в безопасное место, 28 — спасены с верхних этажей. Данных о погибших пока нет.

Произошёл удар по 25-этажному зданию — разрушения с 2-го по 5-й этаж: продолжаются спасательно-поисковые работы.

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На 19-этажном доме загорелась крыша, во дворе горят машины.

В 25-этажном здании обломки попали на уровень 16-го этажа.

В сообщении также говорится, что есть и другие места, где произошли пожары и где работают спасатели.

Дарницкий район

Согласно данным ГСЧС, в этом районе обломки попали в 4-й этаж 25-этажного здания, в другом доме возник пожар площадью 150 кв. м, а также в расположенном рядом гаражном кооперативе; в 30-этажном здании огонь охватил этажи с 23 по 25.

Голосеевский район

Спасатели сообщили о возгорании нежилого здания.

В посте ГСЧС — серия фотографий и видео с мест в Киеве, где видны последствия удара со стороны РФ 6 июля. На кадрах запечатлены пожары и мирные жители, смотрящие на разрушенные дома.

Обстрел Киева 6 июля — пожары после попаданий Фото: ГСЧС

Обстрел Киева 6 июля — пострадавшие Фото: ГСЧС

Обстрел Киева 6 июля — подробности

Глава КМВА Тимур Ткаченко утром сообщил ориентировочные данные о пострадавших в результате российского удара по Киеву 6 июля. По предварительным данным, девять человек погибли и 46 получили ранения, в том числе шестеро детей.

"К сожалению, это не окончательная информация. Работы по спасению людей ещё продолжаются", — написал Ткаченко в 7:16.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил новые сведения о последствиях обстрела. По словам мэра, пожар возник также в Оболонском районе в районе нежилой застройки. Также он уточнил данные о пострадавших: из 24 пострадавших 14 были доставлены в больницу, среди раненых — дети 7 и 8 лет.

Тем временем появилось сообщение главы Киевской областной государственной администрации Николая Калашника. По словам чиновника, в Вишневом под Киевом сложилась опасная ситуация: жителей просят оставаться дома, пока взрывотехники обезвреживают опасные объекты. Другие пострадавшие районы: Бучанский, Вышгородский, Броварской. Известно о 15 раненых, среди них — 9-летняя девочка, и число пострадавших может увеличиться. Кроме того, из-за российского удара изменили направление движения пяти поездов.

"№ 93 Харьков — Холм, № 134 Каменец-Подольский — Киев, № 94 Холм — Харьков, № 43 Днепр — Ивано-Франковск и № 104 Львов — Лозовая. На фастовском направлении организовано автобусное сообщение между Бояркой и Киевом", — говорится в сообщении Калашника.

Отметим, что Фокус писал о ночном ударе РФ 6 июля. Согласно данным Воздушных сил и мониторинговых каналов, россияне запустили рой дронов, крылатые ракеты "Калибр" и Х-101, а также другие средства поражения. Первая информация о взрывах в Киеве поступила около 3 часов ночи: появились кадры возгораний посреди жилых многоэтажек.

Обстрел Киева 6 июля — траектория движения ракет и дронов РФ Фото: Стратегическая авиация РФ / Telegram

Напоминаем, что предыдущий массированный удар со стороны РФпроизошел 2 июля: погибли 30 человек. Представитель Военно-воздушных сил Юрий Игнат рассказал о ситуации с ракетами Patriot.