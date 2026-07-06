В Киеве зафиксированы разрушения зданий и пожары: что известно о первых последствиях массированной атаки РФ (фото)

В ночь на 6 июля Киев подвергся массированному комбинированному удару со стороны ВС РФ. Враг нанес удары по жилым домам и нежилым помещениям; сообщается о пяти раненых в результате вражеской атаки.

В настоящее время о последствиях массированной атаки поступают сообщения из Подольского и Голосеевского районов Киева. Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, на данный момент число пострадавших возросло до трёх. Эту информацию также подтверждает мэр Виталий Кличко.

"Одну женщину медики госпитализировали. Двум другим пострадавшим оказали помощь амбулаторно", — говорится в тексте.

Кроме того, киевские группы опубликовали фотографии пожара в одном из жилых комплексов. По предварительной информации, речь идет о ЖК "Варшавский".

ЖК "Варшавский" после обстрела Киева Фото: соцсети

В соцсетях публикуются кадры попадания в жилой дом в Подольском районе столицы. Также в группах размещены видеокадры, на которых утверждается, что в результате атаки врага был поражен здание "Рошен".

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Руководитель КМВА отмечает, что по состоянию на 03:50 число пострадавших составляет пять человек. На данный момент о погибших не сообщается.

Ранее "Фокус" сообщал опоследствиях прошлой массированной атаки на Киев. Всего, по имеющимся данным, погибли 18 человек, а несколько десятков жителей столицы получили ранения.

Впоследствии стало известно, что в Киеве прогремела серия взрывов. Россияне обрушили на столицу ракеты различного типа — от "Калибров" и Х-101 до баллистических ракет и дронов.